Un proceso de modernización y transformación empezará en la Policía Nacional. Así lo anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos desde la Casa de Nariño.

El mandatario precisó que 960 policías serán incorporados a la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural para seguir luchando contra el crimen organizado y sus fuentes de financiamiento –'como la minería ilegal'– y proteger a quienes viven en el campo.

El mandatario afirmó que tener una policía fortalecida, moderna, transparente, cercana al ciudadano y dotada de todas las capacidades 'es una prioridad para el Gobierno nacional'.

Asimismo, informó que a esos 960 policías 'se sumarán 500 jóvenes campesinos' que se integrarán como auxiliares de policía 'para apoyar temas sociales'.

Y explicó que la puesta en marcha de este proceso es producto de las recomendaciones que hizo la Comisión Consultiva de Alto Nivel, que convocó el año pasado. 'La Comisión consultó a expertos en diversas áreas –dentro y fuera de la institución–, con amplio conocimiento en temas de seguridad y convivencia (…) nos entregó una serie de recomendaciones', agregó.

Dichas recomendaciones se centraron en 5 ejes estratégicos: el marco institucional de la Policía y su relación con el ministerio de Defensa; su organización y funcionamiento; gestión del talento humano; transparencia y rendición de cuentas –con énfasis en la participación ciudadana y los estándares éticos–, y la colaboración con la Fiscalía General.

Policía del posconflicto

Para Santos, toda esta transformación debe producir una institución capaz de 'aclimatar la paz, promover la convivencia y enfrentar nuevas formas de criminalidad'.

Además, el anterior objetivo se alcanzará mejorando el modelo de vigilancia por cuadrantes, adaptando la educación policial al nuevo contexto del país, fortaleciendo la Política Integral de Transparencia Policial, y con el aumento de la planta policial.

Sobre el particular, informó: 'El país va a ver a más mujeres en la Policía, en todos los grados y cargos'.

Alto componente regional

Destacó el también Nobel de Paz 2016 que es menester mejorar los procesos que cumplen los Comandos de Región de la Policía y fortalecer los de la Policía de Turismo, Infancia y Adolescencia.

Asimismo, afirmó que estudiará fórmulas para que los departamentos y municipios cofinancien su seguridad. Y añadió que en la revisión de la Dirección de Protección Nacional se ha reducido la función de escoltas con personal de la Policía. 'Ya se han reasignado cerca de 500 efectivos para distintas regiones y direcciones. Se cumple así mi instrucción de tener cada vez más efectivos en protección de la sociedad en general y menos en la seguridad de personas en particular', aseveró.

'La mejor Policía de nuestra historia'

El presidente agradeció a los exministros Luis Fernando Ramírez y Juan Carlos Esguerra, al exconsejero Jorge Hernán Cárdenas, quienes hicieron parte de la Comisión en calidad de asesores externos. De igual manera a la exministra María Lorena Gutiérrez y a Juan Carlos Restrepo, actual director de Seguridad de la Presidencia.

Finalmente, reconoció que la institución tiene 'importantes' logros operacionales: 'En estos dos meses y medio de 2017, tenemos los indicadores de delitos en caída de dos dígitos, comparados con 2016'.

Por lo anterior, puntualizó: 'Es un gran orgullo poder decir que le dejamos al país –en capacidades y en equipamiento– el mejor Ejército, la mejor Marina, la mejor Fuerza Aérea y también la mejor Policía de nuestra historia'.

Repudio

El presidente Santos manifestó su 'enérgico repudio' por el homicidio del capitán Víctor Benavides Hernández, comandante de la Sijín de Norte de Santander. 'Dí instrucciones de arreciar con toda la capacidad del Estado la lucha contra todas las organizaciones criminales, incluyendo esta banda de ‘los Pelusos’, responsables de este cobarde atentado', sentenció.