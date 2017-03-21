Pablo Bustos Sánchez, director de la Red Nacional de Veedurías, radicó este martes en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una queja por indignidad así como una denuncia penal contra el presidente Juan Manuel Santos ante la 'posible' financiación ilegal de sus campañas presidenciales 2010-2014 y 2014-2018.

'Incoamos la presente solicitud por ‘indignidad’ contra el presidente de la República de investigación tanto por dignidad como la penal derivadas de la presunta financiación de las campañas políticas a la presidencia y vicepresidencia de la República en los periodos 2010-2014 y 2014-2018', reza el documento conocido por EL HERALDO.

En el escrito, Bustos plantea que dineros de Odebrecht, Interbolsa y del empresario Aroch Mugrabi (hoy en reclusión domiciliaria por acusaciones de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir, según el columnista Daniel Coronell), entre otros aportantes, habría financiado de manera ilegal las aspiraciones de Santos en las dos veces que aspiró a la Casa de Nariño y salió elegido.

En diálogo con EL HERALDO, Bustos manifestó que se trata de 'dos hechos de doble connotación: el primero un juicio por indignidad, que es político y ético, tal como se le hizo en su tiempo al general Gustavo Rojas Pinilla, y el otro es un juicio penal por la aparente financiación con dineros ilícitos en sus campañas'.

Agregó que 'se trata de hacer de un examen integral de todos los elementos que pudieron conjugarse para efectos de demostrar esos dos hechos que son sumamente graves que pudieran derivar en la propia destitución del presidente'.

La ruta del dinero

Bustos indicó que no solo a Panamá llegaron los dineros que nunca se registraron en las cuentas de la campaña ni en los informes que se le entregaron al Consejo Nacional Electoral (CNE).

Según dijo a este diario, varios aportantes habrían consignado sus aportes en una cuenta codificada del Citibank en Nueva York, pero que al final habría estado todo el tiempo bajo el control de Roberto Prieto, gerente de la campaña santista en 2014.

De ahí habrían partido a Panamá, donde se consignaban al St. Georges Bank, en Panamá, donde el beneficiario final era la firma IBS Consulting, firma ligada a Prieto.

La denuncia también hace referencia a los señalamientos recientes que se han hecho sobre el gobierno en lo ateniente con los proyectos que Odebrecht adelantaba en al país, como lo eran Ruta del Sol II y Navelena, sociedad inmersa en el escándalo por un préstamo que le otorgó el Banco Agrario en ventajosas condiciones.

'Es poner de presente que Odebrecth prácticamente capturó al Estado', puntualizó Bustos.