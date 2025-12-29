Los científicos y expertos en Tailandia y en el mundo están fascinados con la aparición de un animal que se creía extinto desde hace casi 30 años. Se trata del gato cabeza plana, que fue documentado en el país asiático, de acuerdo a un nuevo artículo de las autoridades ambientales locales.

Leer también: En Bolivia documentan el mayor hallazgo de huellas de dinosaurios

Estos gatos, cuyo nombre científico es Prionailurus planiceps, son del tamaño de los gatos domésticos, pero están entre los felinos salvajes más raros, así como de los más amenazados del mundo.

Desde hace casi tres décadas se considera en peligro de extinción, principalmente por la pérdida de su hábitat natural. Había sido visto en Tailandia por última vez en 1995.

El estudio en el cual se evidenció la presencia del animal fue con el uso de cámaras trampa desde el 2024 en el Santuario de Vida Silvestre Princesa Sirindhorn, en el sur del país, según el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Flora de Tailandia (DNP) y la ONG Panthera, dedicada a la conservación de felinos salvajes. En total fueron 29 avistamientos.

“Este redescubrimiento es a la vez emocionante y preocupante”, Kaset Sutasha, veterinario e investigador de la Universidad de Kasetsart, a agencias internacionales. Subrayó que la fragmentación del hábitat de esta especie la ha vuelto cada vez más “aislada”.

Hasta el momento no se ha podido determinar cuántos de estos gatos fueron vistos en el estudio. Esta especie no presenta rasgos distintivos, lo que dificulta el conteo. Los avistamientos sugieren una concentración relativamente alta de gatos de cabeza plana.

Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Flora de Tailandia Gato de cabeza plana en Tailandia.

En las imágenes se pueden ver a una hembra y a su cría. Son vistas como una señal alentadora, pues esta especie solo tiene una cría por vez.

En cuanto a las características de este gato, se trata de uno nocturno y muy esquivo. Suele buscar ecosistemas de humedales para vivir, como manglares de agua dulce, que además son entornos difíciles de acceder para los investigadores.

Importante: Nueva especie de tortuga es bautizada en honor a Shakira

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que quedan alrededor de 2.500 gatos de cabeza plana adultos en estado salvaje, y clasifica a la especie como en peligro.

“Lo que sigue es lo más importante: cómo permitirles coexistir con nosotros de manera sostenible, sin estar amenazados”, subrayó el experto Kaset Sutasha.