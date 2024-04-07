Este lunes 8 de abril de 2024 los individuos serán testigos del eclipse solar total que podrá ser visto específicamente en México, Canadá y Estados Unidos.

El fenómeno astronómico ha despertado expectativa, por lo cual en algunas zonas optaron por tomar medidas preventivas de cara a la llegada masiva de espectadores.

En Canadá las autoridades declararon estado de emergencia en la región de Niágara con el objetivo de proveer posibles contratiempos por el flujo de personas que buscarán sitios estratégicos observar el eclipse.

En la región de Niágara, se espera la llegada de más de un millón de personas lleguen para observar el fenómeno.

De manera paralela, el Condado de Kaufman en Dallas, Texas (EE. UU.) optó por implementar el estado de emergencia del 5 al 9 de abril para apuntar el bienestar de los residentes y visitantes.

Las autoridades de las dos regiones trabajarán en conjunto con servicios de emergencia y diversas organizaciones.

Precisamente, una de las medidas es la suspensión de clases, modificación de servicios y recomendaciones como el uso de gafas con protección ISO 12312-2 para el eclipse.