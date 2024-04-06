Este lunes 8 de abril los amantes de la ciencia tienen una cita infaltable. A partir de la 1 de la tarde (hora colombiana) se podrá disfrutar de un eclipse solar total que recorrerá Norteamérica, pasando por México, Estados Unidos y Canadá, principalmente.

Este fenómeno que se da cuando la Luna pasa directamente entre el Sol y la Tierra, y bloquea completamente al astro rey no sucedía desde 2017, y de forma mínima podrá observarse en el Caribe colombiano.

Este suceso tendrá un trayecto de unos 185 kilómetros de lo que se ha llamado 'oscuridad total' y que durará cerca de una hora, durante la cual, las personas en las determinadas áreas experimentarán entre 3,4 y 5 minutos de penumbra. Durante esos escasos minutos se producirá la llamada 'corona del Sol'.

El divulgador científico Germán Puerta explicó que durante esos minutos se podrán observar la corona solar, la atmósfera exterior del Sol, y en este caso vamos a observar cinco planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y posiblemente un cometa.

'Un gran espectáculo que solamente podrán disfrutar aquellos que están en esa línea, en esa franja del eclipse total que recorre México, Estados Unidos y Canadá. En el resto de América es un eclipse parcial', añadió.

¿Se verá en Colombia?

Germán Puerta también detalló que en Colombia el eclipse va a poder observarse en el disco solar cubierto por la luna, más o menos en una proporción del 20% en San Andrés y 'en pequeños porcentajes, de menos del 5%, un pequeño mordisquito que le da la luna al disco solar en la costa norte de Colombia, incluyendo Barranquilla, Santa Marta y Cartagena'.

En ese sentido, Óscar Calderón, asesor del planetario de Combarranquilla, aclaró que si bien se podrá ver mínimamente no habrá ningún tipo de actividad en el planetario pues 'no va a ser un evento llamativo como si lo fue el del año pasado'.

No obstante, recalcó que siempre se deben seguir las recomendaciones para las personas que quieran verlo porque este es el tipo de eclipse de sol más peligroso porque nunca se puede observar al astro directamente.

'Los filtros también tienen que tener una especificación, deben cumplir con la norma ISO para protección solar, no se pueden utilizar gafas de sol, no se pueden utilizar radiografías, no se pueden utilizar hojas de soldadura'.

Finalmente, Calderón expresó que este tipo de eventos son muy llamativos debido a que se tienen que dar una serie de situaciones para que la Luna pueda ocultar al Sol.

En ese sentido, la NASA ha mencionado que después de este eclipse que se verá este lunes, el próximo fenómeno visible desde cualquier punto contiguo de los estados de Estados Unidos ocurrirá en 2044, mientras que en México será en 2052.

NASA hará estudios

La Administración Nacional estadounidense de Aeronáutica y el Espacio (NASA) hará diversos experimentos científicos para estudiar la atmósfera superior durante el eclipse solar total. Desde la base de la isla Wallops, en Virginia, la NASA lanzará tres cohetes sonda durante el eclipse para estudiar cómo se ve afectada la atmósfera superior de la Tierra cuando la luz solar se atenúa momentáneamente sobre una parte del planeta.

'Se hará lanzando cohetes 35 minutos antes del eclipse, luego durante la totalidad y luego 35 minutos después del eclipse. El objetivo es estudiar realmente cómo la atmósfera superior, que llamamos ionósfera, está respondiendo al eclipse, a la reducida luz que provienen del sol durante ese tiempo', explicó Georgia de Nolfo, astrofísica de la NASA.

