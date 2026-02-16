Cientos de volqueteros del sur del departamento del Cesar, mantienen bloqueos en el corredor de Curumaní, Pailitas, Pelaya, como también en San Alberto, vía que conduce a Santander y el interior del país, debido a una protesta en contra de la contratista KMA, la cual tiene a cargo parte de los trabajos de construcción de la carretera Sabana de Torres- Curumaní.

El argumento es que dicha empresa les ha incumplido los compromisos de contratación por lo cual se ven afectados, ya que no tienen empleos y este ha sido por años su medio de sustento.

Cortesía

Así las cosas el paso hacia el interior del país desde la región Caribe y viceversa está completamente cerrado, represando a miles de vehículos en ambos sentidos.

Los manifestantes piden una mesa de concertación y diálogo, con voceros, representantes de la compañía y organismos de orden departamental y nacional.

El secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel manifestó que están en coordinación para establecer un Puesto de Mando Unificado, en el cual prevalezca el diálogo y vías del departamento sean despejadas.