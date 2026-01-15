Hasta finales de este mes estarán abiertas las matrículas en colegios públicos oficiales del municipio de Valledupar, donde las clases de preescolar, básica y bachillerato iniciarán el 2 de febrero próximo. Así lo dio a conocer la Secretaría de Educación a EL HERALDO.

La entidad indicó que los padres de familia están haciendo el proceso que avanzará durante el primer periodo de clases. Son en total 47 Instituciones Educativas, con sus 62 sedes urbanas y las 121 sedes rurales, las cuales están habilitadas para recibir a los niños, niñas y adolescentes para su inicio de clases.

La cifra de estudiantes alcanza los 83. 569 estudiantes, entre oficiales y no oficiales. En este sentido, a la primera semana de este mes en curso el Sistema Integrado de Matrículas SIMAT había informado que 59.079 estudiantes están matriculados en colegios oficiales y 24.490 en no oficiales.

Respecto al transporte escolar, PAE y aseadores, que es un tema de preocupación para los padres de familia, actualmente se encuentran en los procesos contractuales, asegurando que serán puesto en funcionamiento en el menor tiempo posible.

La vigencia del calendario escolar contempla 12 semanas de receso estudiantil, incluyendo la semana de receso del 5 al 11 de octubre de 2026. De acuerdo con la intensidad horaria establecida por el Ministerio de Educación Nacional, el año académico está organizado en 40 semanas de trabajo académico, distribuidas en dos periodos semestrales.

De igual manera, se establecen calendarios especiales para las Instituciones Educativas de las zonas rurales cafeteras e indígenas, como las Instituciones Educativas Villa Germania, Virgen del Carmen (La Mesa), Agrícola La Mina, San Isidro Labrador de Atánquez, Promoción Social Guatapurí, Kagabba Matsukumake y Kanzansinamke, que iniciarán actividades el 12 de enero de 2026 y concluirán el 22 de noviembre del mismo año.

En cuanto a la Institución Educativa Indígena Gun-Aruwan del pueblo Arhuaco, su calendario especial iniciará el 19 de enero de 2026 y se extenderá hasta el 22 de noviembre de 2026, respetando sus particularidades culturales y los calendarios ecológicos propios.

Karol Lobo Cardona, secretaria de Educación Municipal, señaló que: “Todas las instituciones están habilitadas para recibir a los niños, niñas y adolescentes en su inicio de clases, son cerca de 83.500 estudiantes que emprenden este nuevo año escolar, aún nos encontramos en proceso de matrículas y el número aumenta por los registros que se reportan desde las instituciones educativas”.