La Policía Nacional, a través del grupo de Infancia y Adolescencia en articulación con la patrulla de vigilancia del sector, atendió oportunamente el llamado de la ciudadanía que alertó sobre la presencia de una menor de 16 años, en una zona boscosa de la calle 37 en el barrio Los Mayales de Valledupar.

En ese lugar se encontraba la joven, aparentemente bajo los efectos de sustancias psicoactivas y en un estado emocional que comprometía su integridad.

La rápida reacción de los uniformados y a la aplicación de técnicas de diálogo y contención emocional, lograron persuadir a la adolescente y evitar que atentara contra su vida.

De manera inmediata, los policías de infancia y adolescencia, garantizaron su protección y la trasladaron a un centro asistencial, donde fue valorada por profesionales de la salud de diferentes áreas.