Hay conmoción en el municipio de San Martín, Cesar, tras la muerte de Maylin Alejandra Ropero Maldonado, una joven de 15 años que perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito mientras conducía la motocicleta que había recibido como regalo de cumpleaños por parte de sus padres.

El hecho se registró en la noche del pasado sábado 1 de noviembre, en la vía nacional que comunica a San Martín con Aguachica. Según versiones preliminares, un vehículo habría colisionado por la parte trasera la motocicleta en la que se desplazaba la menor, aunque esta hipótesis continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

Maylin Alejandra sufrió graves heridas y fue trasladada de urgencia al Hospital Local Álvaro Ramírez González, donde permaneció bajo observación médica durante varias horas. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos su fallecimiento fue confirmado el domingo 2 de noviembre.

La noticia causó consternación entre los habitantes de San Martín. Decenas de motociclistas y vecinos se acercaron al centro asistencial para acompañar a la familia y expresar sus condolencias.

Amigos, docentes y allegados describieron a Maylin como una joven alegre, responsable y llena de muchos sueños por cumplir.