La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Cesar, judicializó a 16 presuntos integrantes de la organización narcotraficante La Cuchilla, señalados de comercializar estupefacientes en varios sectores de Valledupar.

El ente acusador evidenció 79 eventos en los que quedaría demostrado cómo los procesados, entre los meses de abril y agosto del 2025, habrían vendido estupefacientes al menudeo en los barrios 25 de diciembre, San Martín, San Jorge, Santa Rosa y en la vereda Las Casitas.

Fiscalía

Asimismo, labores de Policía Judicial pusieron al descubierto los roles que al interior de la organización ilegal cumplirían los investigados. Las sustancias alucinógenas, en muchos casos, eran enviadas a domicilio o comercializadas en entornos escolares y espacios públicos.

Lo anterior significaría para la red criminal rentas ilícitas que superaban los 90 millones de pesos al mes.

El trabajo coordinado entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional permitió capturar a los ahora procesados. Uno de ellos es Edier Torres Durán, alias Yeyo, supuesto cabecilla de la red de narcotráfico.

A través de 20 diligencias de registro y allanamiento fueron incautados estupefacientes, dinero en efectivo y celulares.

Los investigados fueron imputados, según sus posibles responsabilidades individuales, por delitos como: concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, cargos que no aceptaron.

Diez de los procesados deberán cumplir mediadas de aseguramiento en centro carcelario, y seis lo harán en su lugar de residencia.