En ocasión a la venidera cosecha del café, la Policía Nacional hizo el lanzamiento oficial del ‘Plan Cosecha 2025’, una estrategia integral liderada por la Policía Metropolitana de Valledupar, con el acompañamiento del GAULA de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión, y la participación activa de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.

Leer más: “Quiero ver a mi papá”: el llanto desconsolado de los hijos de una de las víctimas de la masacre en Pinar del Río

El evento reunió a más de 1.850 caficultores y representantes de 7 asociaciones de café, quienes reflejan la riqueza productiva del departamento y la importancia del trabajo articulado entre las autoridades, los productores y las comunidades rurales.

De acuerdo con la institución, esta estrategia tiene como objetivo acompañar de forma integral a los productores agrícolas en todos los municipios bajo la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Valledupar, como lo son además de la capital del Cesar, Codazzi, La Paz, Manaure, San Diego y Pueblo Bello, enfocándose en dos fases clave del proceso productivo, la pre-cosecha, cuando se brinda acompañamiento durante la etapa de cultivo, asegurando condiciones seguras y propicias para el desarrollo agrícola.

Mientras que la post-cosecha se promueve la comercialización del producto, fortaleciendo los canales de distribución hacia mercados nacionales e internacionales.

Ver también: Riña por presunta pérdida de un parlante, uno de los posibles móviles de masacre en Pinar del Río

De esta manera la presencia del GAULA de la Policía Nacional fortalece la seguridad en las zonas rurales, protegiendo a los productores frente a amenazas como la extorsión y el secuestro, y generando un entorno confiable para el crecimiento económico y social.

El teniente coronel Hernán Mauricio Torres Rozo, resaltó: “El campo colombiano es el corazón de nuestra identidad y de nuestra economía. Nuestro compromiso es garantizar que sea un espacio seguro, productivo y próspero para quienes lo trabajan día a día. Seguiremos siendo una Policía segura, cercana y presente, al lado de nuestra gente del campo”.

Le sugerimos: Columna de opinión: Jarlan Barrera