Los familiares de Jorge Armando Oquendo Orozco, de 28 años, lo reconocieron a través de un video que circuló por redes sociales, sobre una persona baleada en medio de un atraco en la vía La Paz- Valledupar, la noche del pasado lunes.

Inicialmente no se sabía quién era la víctima porque no portaba ningún documento y al ser auxiliado por una ambulancia fue trasladada a una clínica de la ciudad, donde horas después murió como consecuencia de cinco impactos de arma de fuego.

Los primeros en percatarse de los hechos fueron conductores que al transitar por la vía encontraron a este ciudadano sobre la carretera.

De acuerdo con las hipótesis que manejan las autoridades, todo indica que se trató de un hurto ya que en el lugar del hecho solo fue encontrado Oquendo Orozco, no estaba la motocicleta en la que se ganaba la vida como mototaxi, ni su celular y tampoco su billetera, por ello duró varias horas sin ser identificado.

Fue hasta que uno de sus hermanos al ver noticias en portales de redes sociales, lo reconoció por el casco, la ropa y los zapatos que llevaba puesto, y se desplazó hasta Medicina Legal, donde reconoció el cadáver.

“No sabemos en sí qué pasó, dicen que fue un atraco y por ello le pedimos a las autoridades que investiguen, la motocicleta y demás pertenencias no aparecen. Él salió de la casa de mi mamá donde vivía y dijo que iba a realizar una carrera a una muchacha de la Universidad del Área Andina, tampoco sabemos si se encontró con esa persona y por qué tomó la vía de La Paz, esperamos que se haga una respectiva investigación”, dijo el hermano mayor del occiso.

Jorge Armando Oquendo Orozco, era oriundo de Barranquilla, al igual que su familia llevaba varios años de estar residenciado en la capital del Cesar, actualmente en el barrio La Esperanza. Tenía un hijo de 4 años.

Por lo pronto el CTI de la Fiscalía realizó los trámites preliminares y levantamiento del cadáver.