En el municipio de La Jagua de Ibirico se estará realizando la Feria Equina Grado B, los días 28 y 29 de noviembre. Este evento por años se realizó en Valledupar y en esta oportunidad la Asociación de Caballistas del Cesar, y la Federación de Caballistas de Colombia, decidieron trasladarlo al centro del departamento.

Le puede interesar: Inauguran planta desalinizadora de energía solar en Mayapo

Para los días de realización de evento más de 250 ejemplares equinos a nivel nacional, además de delegaciones internacionales, estarán en La Jagua de Ibirico, lo que dinamizará la economía principalmente en los sectores de hotelería y gastronomía, que permanecen en un regazo desde la salida de empresas mineras.

Ante esta noticia, el alcalde municipal, Leonardo Hernández, manifestó: “Estamos muy contentos porque por primera vez se descentraliza la feria equina que se celebra en Valledupar y se realizará en nuestro municipio. Agradecemos a la Asociación de Caballistas del Cesar y a Fedequinas por elegir a La Jagua de Ibirico como sede. Este evento dinamizará la economía local y nos obliga a prepararnos desde la capacidad hotelera, restaurantes y transporte. Es la oportunidad para que La Jagua se convierta en una vitrina regional”.

Vea aquí: Fuertes lluvias y un vendaval afectaron a familias campesinas en La Jagua del Pilar

Asimismo, desde la administración municipal destacaron que el desarrollo de esta feria equina no solo fortalecerá el sector caballista de la región, sino que también traerá un impacto directo en el comercio local, los emprendedores y los prestadores de servicios turísticos. Además, habrá presentación de agrupaciones musicales que amenizarán los días de las exposiciones.