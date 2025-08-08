La ciudadanía en el corregimiento de Potrerillo, municipio de El Paso, Cesar, dio a conocer que varias familias se han desplazado del territorio por la presencia activa del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachencas’, que han llenado a la comunidad de temor y zozobra.

Esta situación se incrementó cuando funcionarios de la Sijín de la Policía Nacional, bajo labores de inteligencia, capturaron a un sujeto conocido como alias de el Mono, quien estaría coordinando extorsiones a ganaderos y comerciantes, y debido a que quedó en poder de las autoridades varias familias abandonaron el pueblo por temor a algún tipo de represalias de otros integrantes del ‘Clan del Golfo’.

De acuerdo con el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel López, en el momento de la captura contra alias el Mono le encontraron en su poder un arma de fuego y elementos alusivos al grupo subversivo.

“A partir de esta intervención por parte de la Sijín y el Ejército Nacional, algunas personas se atemorizaron y salieron hacia La Loma. Pero el mensaje a la ciudadanía es que estamos controlando la inseguridad y que las personas puedan retornar a su entorno, está la fuerza pública frente a estas acciones de violencia, se va a ampliar la presencia de la fuerza pública en el centro del Cesar, como es Chiriguaná, La Loma, El Paso, Potrerillo, Becerril, y toda la situación de inseguridad será expuesta ante el ministro de la Defensa, en un consejo extraordinario de seguridad en Valledupar”, explicó el funcionario.