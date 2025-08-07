Desde la Secretaría de Gobierno municipal de Valledupar y la Oficina de Gestión de Riesgo Local, dieron a conocer que se encuentran en alistamiento preventivo debido a la temporada de lluvias que está pronosticada y que por lo general trae a su paso consecuencia como inundaciones y aumento de caudal de los ríos y afluentes.

Félix Varela, secretario de Gobierno de Valledupar, manifestó que están atentos a los comportamientos climáticos que se presenten en la ciudad y en las zonas rurales. También atienen los lineamientos impartidos por el IDEAM para garantizar la seguridad y bienestar de la comunidad.

“Es de vital importancia la prevención y la preparación para minimizar los impactos de los eventos climáticos adversos. Se trabaja por el bienestar de la comunidad desde la Oficina de Gestión del Riesgo”, manifestó el funcionario.

Asimismo desde la dependencia municipal recordaron a la ciudadanía las líneas de emergencia para que informen a las autoridades cualquier eventualidad. Estas son: Bomberos 119, Defensa Civil 144, Policía 123, Cruz Roja 132, Estados de las Vías 767, Afinia 115 y Gases del Caribe 164.

De acuerdo con el IDEAM en su más reciente reporte, hay la probabilidad de crecientes súbitas en la cuencas alta y media del río Cesar y sus afluentes.

Los organismos de socorro y la ciudadanía debe tener mayor precaución en las riberas de los ríos Guatapurí y Badillo en el municipio de Valledupar, principalmente en los corregimientos de Chemesquemena y Vega Arriba. Igualmente, en la quebrada La Malena a la altura del corregimiento de Patillal.

También en los ríos Sororia, Maracas, Santo Tomás y Tucuy, estos últimos en la Serranía del Perijá. Especial atención en los municipios de Valledupar, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico. Asimismo, hay probabilidad de crecientes súbitas en el río Ariguaní y sus afluentes, especialmente para el río Ariguanicito, alerta los municipios de Pueblo Bello, El Copey, Bosconia.

En cuanto a la cuenca baja del río Cesar, los riesgos de crecientes súbitas están latentes en los afluentes a la altura de Chimichagua y en el corregimiento Saloa.