Diferentes personalidades del ámbito político en el departamento del Cesar y Valledupar, han mostrado su rechazo por el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, en la localidad de Fontibón, en la capital del país y que hoy lo mantienen en estado crítico de salud.

Lea también: “El estado reviste la máxima gravedad y el pronóstico es reservado”: último parte médico de Miguel Uribe

La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, manifestó mediante X, que rechaza ese acto violento, “Sea Dios contigo @MiguelUribeT mis oraciones te acompañan. Lamentable y muy triste todo lo que está pasando… rechazamos estos actos violentos”.

También la diputada del Cesar, Claudia Margarita Zuleta Murgas, indicó que los hechos son un ataque cobarde, consecuencia directa del clima de odio, estigmatización y persecución que ha promovido el gobierno de Gustavo Petro contra la oposición. “Dios lo ayude! Qué dolor tan grande tener que vivir nuevamente esta historia de los atentados contra la vida de nuestros líderes políticos. Esto sucede en la ‘potencia mundial de la vida’”, expresó la representante de la Duma departamental.

Lea también: “La respuesta del presidente al atentado desestima la gravedad del hecho y refleja una falta de empatía con Miguel Uribe y su familia”

Por su parte, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, manifestó que rechaza el atentado contra el senador del Centro Democrático, “Dios le dé las fuerzas para salir adelante y a su familia mucha fuerza en este duro momento. Colombia necesita armonía y paz”.

El representante a la Cámara por el departamento del Cesar, Carlos Felipe Quintero Ovalle, escribió en su cuenta de X: “Hacer política en Colombia sigue siendo un acto de valentía. Aquí, disentir no es solo un derecho, sino un riesgo que muchas veces se paga con la vida. La historia de nuestro país está marcada por la violencia política que ha golpeado a todas las ideologías y sectores sociales. En las décadas de 1980 y 1990, cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Más de 4.000 militantes de la Unión Patriótica fueron exterminados sistemáticamente, y líderes como Álvaro Gómez Hurtado murieron sin que se esclarecieran plenamente sus casos”.

Lea también: “El retroceso que está viviendo Colombia nos preocupa enormemente”: oposición venezolana tras atentado a Miguel Uribe

Destacó que, “el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay no es un hecho aislado: es un recordatorio doloroso de que la violencia política sigue vigente y amenaza nuestra democracia. No se trata de apoyar o rechazar una ideología, sino de defender el derecho a la vida, el respeto y el disenso. Rechazamos con firmeza la violencia y exigimos garantías plenas para todos los actores políticos. Colombia necesita unidad, respeto y tolerancia para construir un futuro donde pensar distinto no sea una sentencia de muerte”.

En relación a dicho atentado que tiene consternado al país, en Valledupar se estará realizando una eucaristía por la vida y la salud del senador Miguel Uribe.

La cita es este domingo, a las 5:00 p.m., en la Iglesia Santa María Madre y Reina de La Paz, donde los feligreses oraran por la pronta recuperación.