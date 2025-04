En una mañana llena de música y colores en el Coliseo ‘Julio Monsalvo’ de Valledupar, más de 7 mil niños y niñas, estudiantes de colegios públicos del Cesar, participaron en una jornada de cultura y composición, a través del programa MaxiCultura, promovido por la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Sayco, que desde hace varios años viene realizando en el marco del Festival de la Leyenda Vallenata, para promover y mantener precisamente la riqueza de las canciones que al estudiarlas se convierten en lírica y poesía.

Por ello, a través de actividades lúdicas, los niños pudieron ir comprendiendo las riquezas que tiene la composición y que esto debe irse manteniendo desde la niñez y juventudes.

En el evento estuvieron diferentes compositores de la música vallenata, entre ellos Rafael Manjarrez, presidente de Sayco; Rita Fernández, Margarita Doria, Jaime ‘Tato’ Fragoso, Enrique ‘Kike’ Araújo, ‘Tico’ Mercado y la participación espacial de Checo Acosta, quien llegó con todo el color y alegría del Carnaval de Barranquilla.

“Este es una iniciativa busca no solo la permanencia y la divulgación de las composiciones sino también que los niños puedan crear y componer, estamos en una región que es cuna de la creación poética porque eso son las composiciones, letras convertidas en canción. Los niños deben entender que los compositores y artistas, son seres humanos que cantan historias de vida; que la música no es tan difícil que ellos no podrían alcanzarla. Es hacerles un tanteo con la realidad y mostrarle qué hacen la sociedades de gestiones colectivas como Sayco: es abrirle la imaginación para que intervengan en el tema los que tengan vocación”, dijo el maestro y juglar de la composición Rafael Manjarrez.

El artista Checo Acosta mostró su admiración por el interés de los niños por el folclor vallenato.

“En Valledupar y toda Colombia, hay mucho talento, somos un país que tiene una gente muy talentosa, por ello, es importante cultivarles el amor por la música y este tipo de eventos musicales representan una bonita labor por parte de Sayco”, dijo el artista barranquillero, embajador del Carnaval de Barranquilla.

En esta actividad diferentes niños que hacen parte de programas culturales en cada uno de sus colegios, tuvieron la oportunidad de cantar en conjunto vallenato, hacer obras de teatro, tocar instrumentos, y demostrar los talentos que tienen y que día a día van perfeccionando.