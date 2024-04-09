Los familiares de José Arnaldo Rodríguez Soto, de 29 años, se encuentran consternados ante su inesperada muerte, tras iniciar complicaciones de salud por malestar general y gripe, pero luego fue diagnosticado con dengue, según el reporte médico entregado.

'Pumita' como era conocido este joven, era músico dedicado a tocar la conga en agrupaciones de música vallenata como 'Los K Morales', y en la actualidad había firmado contratación con Wilfran Castillo. Era hijo de José Luis Rodríguez, integrante de la agrupación de Jorge Celedón y de Lili Soto; además, nieto del empresario de sonido Waber Soto.

Tras varios días de hospitalización falleció en una clínica de Valledupar.

Precisamente ante este caso, la Secretaría Local de Salud reiteró el llamado al autocuidado ante el aumento de casos de dengue

La entidad señaló que en lo corrido de este 2024, específicamente hasta la semana epidemiológica 13, con corte al 4 de abril, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica – Sivigila, registró 456 casos de dengue. 190 casos de sin signos de alarma; 262 casos con signos de alarma; 1 caso de dengue grave; 3 casos con mortalidad probable debido al dengue.

Frente a esto, se georreferenciaron los datos notificados en el Sivigila, encontrando que el 60 % de los casos que se presentaron han sido detectados en la comuna Cinco de Valledupar.

'Desde la entidad hacemos un llamado a la comunidad a tapar los recipientes con agua, limpiar albercas y tanques, desechar objetos que acumulen agua, mantener los patios limpios, y, por último, usar repelentes y vestimenta adecuada para protegerse de las picaduras de mosquitos', aseguró la secretaria Local de Salud, Jaide Medina Calderón.

Asimismo la funcionaria indicado que se han realizando acciones de prevención y sensibilización en la comunidad, además del control físico y químico que se realiza en varios sectores del municipio.

De este modo, hicieron una invitación a la ciudadanía que de presentar síntomas como fiebre persistente, erupción cutánea, dolor de cabeza o muscular, es posible que tenga dengue y se debe acudir al centro de salud más cercano. No automedicarse. Si presenta síntomas de alarma como vómitos, diarrea, hemorragia o fatiga intensa, buscar la atención médica inmediata.

Es vital estar alerta y tomar precauciones para prevenir la propagación del dengue en la comunidad.

