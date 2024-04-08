Un individuo en el municipio de Aguachica fue capturado por la Policía Nacional, por presuntamente realizar fraudes en un cajero automático y con esto extraer dinero de los clientes de la entidad financiera.

Según la Policía, el caso sucedió en la calle 5 con carrera 14 barrio Centro, donde el sujeto capturado fue sorprendido en flagrancia portando una silicona líquida y una tarjeta débito, cuyos elementos estarían siendo utilizados para manipular y cometer los fraudes.

Actos como estos llevan al delito de obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación.

El capturado de aproximadamente 25 años, fue trasladado en calidad de capturado a la URI de la Fiscalía, de dicha municipalidad.