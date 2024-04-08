Un individuo en el municipio de Aguachica fue capturado por la Policía Nacional, por presuntamente realizar fraudes en un cajero automático y con esto extraer dinero de los clientes de la entidad financiera.
Según la Policía, el caso sucedió en la calle 5 con carrera 14 barrio Centro, donde el sujeto capturado fue sorprendido en flagrancia portando una silicona líquida y una tarjeta débito, cuyos elementos estarían siendo utilizados para manipular y cometer los fraudes.
Actos como estos llevan al delito de obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación.
El capturado de aproximadamente 25 años, fue trasladado en calidad de capturado a la URI de la Fiscalía, de dicha municipalidad.
Cabe señalar que este es otro caso similar que se presenta en Aguachica, en meses anteriores cuatro personas procedentes de Barranquilla también fueron capturados debido a que se dedicaban al famoso cambiazo de tarjetas en cajeros automáticos.