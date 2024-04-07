Nueve municipios del departamento del Cesar quedaron incluidos en la Resolución de Incentivo a la Producción, firmada por el ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, en Riohacha, La Guajira.
En el encuentro donde estuvieron presentes los diferentes mandatarios de la región Caribe, se afianzaron los territorios como fuentes de energía asequible y amigable con el medio ambiente.
Del Cesar, los beneficiados son: Aguachica, Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso, La Jagua de Ibirico, Río de Oro, San Alberto y San Martín, los cuales recibirán el incentivo que es una fuente de recursos, a través del Sistema General de Regalías, convertida en oportunidades para las regiones que le apuestan a la producción de hidrocarburos y minerales.
El secretario departamental de Minas, Carlos Arturo Ríos, señaló que con este paso, el Cesar se encamina a la transición energética constituyéndose como un aliado de esta apuesta del Gobierno nacional.
'En el Cesar estamos comprometidos con la formulación de proyectos, entonces en la medida en que nos articulemos con el Ministerio de Minas y Energía, la viabilidad va a ser mucho más fácil; siempre hemos estado atentos desde el departamento a acompañar al Gobierno nacional, porque somos junto a los hermanos de La Guajira, potencia energética y queremos que sepan que respaldamos y estamos atentos a las medidas para la disminución, y lograr la justicia tarifaria tan anhelada', sostuvo el secretario.
Además señaló, que 'queremos que las alcaldías, hospitales, municipios de alto consumo se unan para que sean los primeros productores de energía eléctrica, empecemos a tener esa experiencia a partir de esas entidades públicas, y seguramente cuando tengamos éxito, cuando esos proyectos se consoliden, las comunidades energéticas en veredas y corregimientos van a poder funcionar más fácil'.