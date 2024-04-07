Nueve municipios del departamento del Cesar quedaron incluidos en la Resolución de Incentivo a la Producción, firmada por el ministro de Minas y Energía, Omar Camacho, en Riohacha, La Guajira.

{"titulo":"Mane Díaz armó parranda vallenata en un establecimiento de Barranquilla","enlace":"https://www.elheraldo.co/entretenimiento/video-de-mane-diaz-padre-de-luis-diaz-cantando-vallenato-en-un-establecimiento-en-el"}

{"titulo":"‘Mane’ Díaz se hizo nueve tatuajes en honor a su familia","enlace":"https://www.elheraldo.co/entretenimiento/mane-diaz-se-hizo-nueve-tatuajes-en-honor-su-familia-1083763"}

En el encuentro donde estuvieron presentes los diferentes mandatarios de la región Caribe, se afianzaron los territorios como fuentes de energía asequible y amigable con el medio ambiente.

Del Cesar, los beneficiados son: Aguachica, Agustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso, La Jagua de Ibirico, Río de Oro, San Alberto y San Martín, los cuales recibirán el incentivo que es una fuente de recursos, a través del Sistema General de Regalías, convertida en oportunidades para las regiones que le apuestan a la producción de hidrocarburos y minerales.

El secretario departamental de Minas, Carlos Arturo Ríos, señaló que con este paso, el Cesar se encamina a la transición energética constituyéndose como un aliado de esta apuesta del Gobierno nacional.

{"titulo":"Nequi dejará de funcionar temporalmente: conozca la fecha y hora","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/nequi-dejara-de-funcionar-temporalmente-en-esta-fecha-1083985"}

'En el Cesar estamos comprometidos con la formulación de proyectos, entonces en la medida en que nos articulemos con el Ministerio de Minas y Energía, la viabilidad va a ser mucho más fácil; siempre hemos estado atentos desde el departamento a acompañar al Gobierno nacional, porque somos junto a los hermanos de La Guajira, potencia energética y queremos que sepan que respaldamos y estamos atentos a las medidas para la disminución, y lograr la justicia tarifaria tan anhelada', sostuvo el secretario.