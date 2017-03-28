Con la participación de 17 panelistas, de talla nacional e internacional, se realizará este viernes 31 de marzo el segundo Debate Caribe Agro, organizado por EL HERALDO en Valledupar. La jornada tendrá como temas centrales la agrotecnología en el Caribe, posconflicto y zonas de reserva campesina.

A las 8:00 a.m., en el auditorio Consuelo Araújonoguera de la biblioteca Rafael Carrillo Lúquez, el director de esta casa editorial, Marco Schwartz, hará la apertura del evento, que acto seguido será instalado por el alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uhía, para luego dar inicio a los paneles.

El primer debate será sobre Agrotecnología en la región Caribe, en el que se abordará el tema ‘Exigencias para la modernización del sector productivo en el Caribe colombiano: maquinaria, riego y suelos’; a cargo de los panelistas María Andrea Uscátegui, directora ejecutiva de Agrobio; Carlos Chavarro, presidente de Finagro; Jens Mesa, presidente de Fedepalma; Carlos Murgas, presidente de Oleoflores y Carlos Eduardo Campo, secretario de Agricultura del Cesar, con la moderación de Julián Saade, empresario de la agroindustria.

En este mismo panel se tratará ‘oportunidades de negocio, nicho de mercado y políticas de promoción de inversiones en el agro’: una presentación de video de 15 minutos con Claudia Uribe, jefe de la oficina para América Latina y el Caribe del Centro de Comercio Internacional con sede en Ginebra.

El mejoramiento de la producción ganadera, abordando los temas de monopolio del ganado, pastos, líneas de crédito y optimización genética, hacen parte de la jornada, con los panelistas Hernán Yunis, gerente de Klaren's; Ricardo Rosales, gerente de Ciledco; José de Silvestri, director ejecutivo de Asoganorte y Rafael Matera, presidente de Camaguey.

El segundo panel se desarrollará sobre el posconflicto y zonas de reserva campesina, con las intervenciones de José Félix Lafaurie, en representación de Fedegan; Juan Pablo Diazgranados, viceministro de Agricultura; Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta; Jorge Eduardo Gechem; Rubén Darío Lizarralde, Desarrollo Rural; Aurelio Suárez, analista y catedrático en políticas públicas agrarias de la Universidad Externado de Colombia y Carmenza Gómez, Asociación Nacional de zonas de reserva campesina. Modera: Enrique Herrera Araújo, asesor de la Federación de Departamentos.