Ante la posibilidad de inundaciones tras las lluvias que caen en la Región, la oficina de Gestión del Riesgo del Cesar declaró al departamento en alerta naranja, a fin de establecer medidas y apoyar a los municipios con de planes de contingencia frente a eventuales emergencias.

María José Páez, coordinadora de Gestión de Riesgo en este territorio, señaló que aunque no se han presentado afectaciones, se trabaja en labores de prevención, con monitoreo a las cuencas, asesorando técnicamente a los entes territoriales, para estar preparados frente a situaciones que se puedan presentar, teniendo en cuenta que de acuerdo con el Ideam, el Cesar es uno de los 22 departamentos con vulnerabilidad de inundaciones, especialmente los municipios de Gamarra y Tamalameque, ribereños del río Magdalena.

'No se ha presentado ninguna emergencia, ni contingencia, pero si estamos en alerta naranja, entonces el departamento está conectado con el Sistema Nacional que nos emite las alertas, nosotros nos comunicamos con los coordinadores municipales y hacemos la gestión del apoyo que se necesite para atender eventuales situaciones', indicó.

Dijo que 'el Sistema Nacional tiene estaciones de monitoreo que nos permite establecer alertas y nosotros coordinamos con entes territoriales, organismos de socorro y ponemos todo el equipo necesario para enfrentar el posible problema'.