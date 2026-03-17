Hace 100 años, un 4 de marzo de 1926 falleció en el Hospital San José de Bogotá, el ilustre músico, compositor y pintor colombiano Pedro Pascasio Morales Pino, quien tuvo la idea de fundar una agrupación que le dio lustre a nuestro folclor la cual fue llamada “La Lira Colombiana”.

El maestro Morales Pino que vivió en el muy bogotano mercado del Pasaje Rivas, hoy existente, y en el centro de la capital, reunió a los mejores músicos de la ciudad para darle vida a este conjunto de cuerdas que con guitarras, tiples, bandolas, violines y chelos. Presentó los mejores conciertos en muchas salas del país y del exterior.

En principio hizo minucioso recorridos por los principales escenarios de las ciudades capitales colombianas como Barranquilla, Cali, Medellín, etc.,para de ahí pasar a presentarse en varios países del continente como Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Lima, etc. en donde fue abrumadoramente ovacionado.

Su repertorio de composiciones fue muy amplio. Compuso bambucos, pasillos, danzas y otros aires. Sus pasillos “Reflejos”, “Rumor” y “Leonilde” más la música de su bambuco “Cuatro preguntas”, respaldaron su reconocimiento como uno de los más grandes músicos que ha producido la cultura nacional.

Finalmente, en el Centenario de su fallecimiento, debemos realzar la figura de este gran artista, uno de los primeros que dio a conocer la música tradicional nuestra en el exterior, y que mereció la admiración de grandes figuras de la crítica, la literatura y la docencia.

José Portaccio Fontalvo