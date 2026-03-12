Miembros de la Policía Nacional adscritos al departamento de Bolívar capturaron en el municipio de Magangué a tres presuntos miembros del Clan del Golfo que se enfrentaron con integrantes de las especialidades Sijin y Sipol.

Lea: Atacaron misión médica en urgencia de la clínica Virrey Solís en Cartagena: alcalde Dumek Turbay ofrece recompensa

Los tres detenidos en el barrio Santa Rita, y a quienes un juez de la República ya envió a prisión, son conocidos con los alias de Jackson, Timmy y Mono, y los procesan por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Lo anterior porque al momento de la captura les hallaron en su poder una pistola calibre 22 marca Versa CL, una pistola traumática con cartuchos modificados, un arma de fabricación artesanal calibre 9 milímetros, 117 cartuchos calibre 5.56, cinco cartuchos calibre 9 milímetros, dos cartuchos para arma traumática, 275 dosis de cocaína, 200 dosis de marihuana, tres teléfonos celulares, dos motocicletas y diez panfletos alusivos al Clan del Golfo.

Lea: Expulsan de Cartagena a extranjera tras protagonizar escándalos y dejar deudas en hoteles

De acuerdo con la información entregada por el comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, “los capturados presuntamente estarían vinculados a actividades de extorsión, distribución y comercialización de estupefacientes, utilizando diferentes puntos de expendio ubicados en sectores estratégicos del área urbana de Magangué y en corregimientos cercanos”.

Además, indicó el oficial que estos individuos registran anotaciones judiciales por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, fuga de presos, tráfico de estupefacientes, hurto y violencia intrafamiliar.

Lea: Avanza la protección costera en los frentes de Castillogrande y Centro Histórico, en Cartagena

“Este resultado es producto de la información suministrada por la comunidad y del trabajo articulado de nuestras capacidades investigativas y operativas. Continuaremos adelantando acciones contundentes contra las estructuras del Clan del Golfo que pretenden afectar la tranquilidad de los habitantes del sur de Bolívar”, señaló el coronel Pinzón Poveda.