La alcaldía de Cartagena y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) anunciaron a los ganadores del XLII Festival del Frito Cartagenero, destacando el respaldo ciudadano, el talento de las matronas y portadores de tradición y el fortalecimiento de nuestra tradición gastronómica.

Lea: Capturan en Cartagena a un hombre pedido por España por asesinato y robo contra persona con discapacidad visual

En total fueron seis los ganadores en igual número de categorías así: la mejor arepa dulce la preparó María Isabel Elles Alcázar, en la mesa 23; el mejor buñuelo de fríjol lo hizo Harold Urueta Torres, en la mesa 13; la mejor empanada de carne fue la de la mesa 14 a cargo de Bernabela Bru Zambrano; el premio a la arepa innovadora se lo ganó Virginia Chica, que estuvo en la mesa 19; la mejor carimañola fue la que preparó Yuliana Villalobos Padilla en la mesa 47, y la mejor arepa de huevo la hizo Leonor Vargas Hamilton en la mesa 51.

Alcaldía de Cartagena

Estos reconocimientos, según el alcalde Dumek Turbay Paz, exaltan el esfuerzo, la dedicación y el legado de quienes mantienen viva la cocina tradicional cartagenera, consolidando al festival como un espacio de encuentro, identidad y orgullo cultural.

A pesar del frente frío que afectó a la ciudad Cartagena durante el pasado fin de semana y que produjo la suspensión del festival, los 68 participantes tuvieron dos días de “desquite” —el martes 3 y miércoles 4 de febrero—, en los que lograron cerrar el festival por todo lo alto, reafirmando la fortaleza de este patrimonio vivo.

Lea: Matrimonio africano generó una gran fiesta en San Basilio de Palenque: los novios se unieron bajo alabaos

La participación ciudadana fue protagonista en esta edición del Festival del Frito Cartagenero gracias a la votación del público a través de la aplicación Catalina. En total, 6.193 personas ejercieron su derecho a elegir, respaldando con su voto el talento, el esfuerzo y la tradición de nuestras matronas y portadores.

Este proceso participativo permitió que la comunidad se conectara directamente con el festival, fortaleciendo el sentido de pertenencia y reafirmando que la gastronomía tradicional cartagenera se construye y se celebra junto a su gente.

El alcalde expresó que “este festival ha demostrado que Cartagena no se rinde ante las dificultades. A pesar del mal clima que tuvimos estos días anteriores, nuestras matronas y portadores de tradición sacaron adelante esta fiesta del sabor. Hoy celebramos su esfuerzo, su talento y el impacto positivo que generan en la economía popular y en nuestra identidad cultural. Cerramos el Festifrito con toda la grandeza y esplendor que representan estas grandes mujeres y hombres que cuidan con sabiduría y fuego en el corazón esta potente herencia culinaria”.