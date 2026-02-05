La Policía Nacional capturó en Cartagena de Indias al ciudadano Paulo César Sandoval, requerido por las autoridades de España mediante notificación roja de Interpol por los delitos de asesinato con alevosía, robo con violencia en casa habitada y allanamiento a una persona con discapacidad visual.

El detenido es señalado de haber ingresado a la vivienda de la víctima, a quien presuntamente agredió con arma blanca, causándole la muerte, con el propósito de ubicar y acceder a una caja fuerte oculta en el inmueble, informó la Policía en un comunicado.

“La brutalidad del hecho generó profunda conmoción social en la comunidad donde ocurrió”, aseguró la institución.

Según las autoridades españolas, el caso corresponde al asesinato de un hombre ciego de 61 años, vendedor de cupones, cuyo cuerpo fue hallado en septiembre pasado en su vivienda en la provincia de Cádiz, con más de medio centenar de heridas causadas con arma blanca.

La investigación apuntó desde un inicio a personas de su entorno cercano y derivó en la detención en España de la expareja de la víctima por presunto encubrimiento, mientras que las pesquisas identificaron como presunto autor material a Sandoval, quien posteriormente huyó del país.

La detención la hicieron agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, como parte de los mecanismos de cooperación judicial internacional.

La captura fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades de ambos países y a los canales de cooperación internacional activados a través de Interpol, agregó la Policía.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General a la espera del trámite correspondiente para su eventual extradición a España, donde deberá responder ante la justicia por los delitos que se le imputan.