Un contundente golpe al tráfico de sustancias estupefacientes propinó la Policía de Bolívar al incautarse de 10 kilos de base de coca y capturar a los dos ciudadanos que portaban la sustancia.

Se trata de Gustavo Adolfo Herrera Gómez, natural de Galapa (Atlántico), y Jean Carlos Murillo Herrera, de Barranquilla (Atlántico), a quienes las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía descubrieron transportando en un vehículo por el kilómetro 67 de la Ruta 2515, a su paso por El Carmen de Bolívar, nueve empaques de color negro y en forma de panela que contenían 10 kilos de base de coca con los que habían salido del Atlántico hacia la ciudad de Cartagena, donde al parecer sería distribuido para surtir expendios de droga.

De acuerdo con el reporte de la Policía, con la cantidad de droga incautada se podrían producir aproximadamente 12.000 dosis. La transportaban en una caleta industrializada, activada mediante una fuente alterna de fluido eléctrico, que permitía levantar parte de la estructura del automotor en el área del parabrisas y el airbag, facilitando el acceso al compartimento oculto donde se encontraba el estupefaciente.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y, en audiencias preliminares, un juez de la República los envió a un centro carcelario.

En lo corrido del año, en el departamento de Bolívar, la Policía Nacional ha incautado 15.444 dosis de sustancias alucinógenas y ha capturado 70 personas por este delito.

El comandante de la Policía de Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, sostuvo que “este resultado demuestra la efectividad de los controles en las vías del departamento y el compromiso permanente de nuestros hombres y mujeres por combatir el narcotráfico y proteger la seguridad de los ciudadanos”.