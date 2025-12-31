El Centro Histórico de Cartagena fue testigo la noche del martes 30 de diciembre de la primera circulación masiva de los coches turísticos 100% eléctricos que reemplazaron a los de tracción animal que por años fueron el gran atractivo de esta zona de la Heroica.

En la Plaza de los Coches el alcalde Dumek Turbay Paz presentó oficialmente las 24 carrozas eléctricas y un carro-taller que ya están en operación. En total serán 60 los nuevos carruajes que circularán por esta zona y que cuentan con un completo ensamble tecnológico que incluye pantalla de comandos, bluetooth, gps, estribo retráctil, sistema de sonido y cámara trasera, entre otros.

Así las cosas, la era de la transformación en la movilidad turística de la ciudad, ya es una realidad y tanto nativos como turistas pueden disfrutarla.

En el conversatorio que dio inicio a esta fase de movilidad estuvieron presentes el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, y Alejandro Riaño, uno de los precursores de la iniciativa.

Cortesía alcaldía de Cartagena

“Esta es una deuda histórica en Cartagena. Hace muchos años que tanto locales como visitantes rechazan el maltrato animal que deriva del uso de caballos en coches turísticos. Vivimos en una ciudad con un clima altamente cálido, donde el pavimento les quemaba los lomos cuando se caen del cansancio, tras arduas jornadas de trabajo. Los tiempos cambian y gracias a Dios que las sociedades avanzan en cuanto a modernidad, conciencia ambiental, protección animal y sostenibilidad”, expuso el alcalde Dumek Turbay.

Las carrozas funcionan con energía solar, mediante un sistema eléctrico. Cada carroza mide 1548 mm de ancho, 4m de largo y 2 metros de alto (incluida la carpa). La capacidad es de 6 personas: 4 pasajeros, el conductor y un guía turístico.

Además tiene asientos ergonómicos, peldaños o estribos retráctiles, tablero digital para comandos, carrocería anticorrosiva, sistema de iluminación completo: luces delanteras, traseras, de freno, reversa, estacionarias y direccionales, así como faroles, sistema de sonido y carpa plegable.

Gratuito

La operación de los coches eléctricos se realizará, en una primera fase, como un piloto gratuito. Posteriormente, implementará un Sistema de Venta Electrónica - POS - que permitirá el pago por tarjeta o en efectivo, generando una factura de acuerdo a la ruta elegida por el usuario: circular, punto A a punto B o por tiempo. Las tarifas se establecerán y comunicarán oportunamente para hacer un uso informado del servicio.

Los caballos que antes prestaban este servicio turístico son adquiridos por la alcaldía que los incorporará a un programa de adopción responsable, orientado a asegurar condiciones adecuadas de cuidado y una tenencia digna.