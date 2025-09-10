Momentos de pánico vivieron varias personas que se encontraban disfrutando de las playas de Barú, en Cartagena, luego que un turista fuera arrollado por una lancha. El grave accidente se registró este lunes 8 de septiembre, cuando la embarcación ingresó a la zona destinada para los bañistas.

Leer más: Cárcel Judicial y la UPC suscriben convenio para asesorar internos

De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba disfrutando de un baño junto a varias personas, cuando fue impactado por la lancha, la cual le pasó por encima, generándole graves lesiones.

Se conoció que el joven sufrió fracturas en tres costillas, tiene un pulmón personado y daños en varios órganos vitales como el riñón y la vejiga.

Le puede interesar: Incautan 60.000 dosis de marihuana que iba a ser distribuida en Valledupar

Sobre el caso, los familiares de la víctima denunciaron que en la isla no se prestó la atención médica necesaria.

“No hubo ambulancia disponible, ningún servicio de emergencia acudió al lugar y la agencia de viajes nunca se hizo presente. Todo lo hemos enfrentado solos.”, dijo la madre del joven, citada por ‘El Tiempo’.

No olvide leer: Vía cerrada entre Cuestecitas y Albania, La Guajira por presencia de aparente artefacto explosivo

Además, revelaron que el paquete turístico obtenido por los turistas fue adquirido con la empresa Evelin Tours, de la cual, supuestamente nunca recibieron una póliza de seguro.

Por su parte, recalcó que la embarcación operaba de manera ilegal. “Están arriesgando la vida de la gente por falta de control. Hoy fue mi hijo, mañana puede ser cualquier otra familia. No es justo que sigan circulando estas lanchas irresponsables”, explicó.

Lea además: Veeduría en Sucre advierte sobre riesgos por mal estado del Estadio 8 de Diciembre de Corozal

“No quiero que otra madre pase por lo mismo. Necesitamos que cierren estas operaciones ilegales y que el turismo sea seguro para todos”, agregó.

La madre de la víctima también hizo un llamado a las autoridades y a la Alcaldía de Cartagena para que tenga mayor control sobre las embarcaciones ilegales y la prestación de servicios de salud para atender este tipo de emergencias.

Por el momento, el joven permanece en un centro asistencial donde recibe la atención necesaria, pero su estado es delicado.