Dos hombres en una motocicleta llegaron hasta uno de los paraderos de Transcaribe en el barrio El Recreo de Cartagena y atracaron a los usuarios, resultando heridos de gravedad dos personas.

Según las primeras versiones entregadas por las autoridades, los presuntos ladrones intimidaron con un arma de fuego a los usuarios del sistema para que les entregaran las pertenencias, sin embargo, dos personas se intentaron oponer al robo, por lo que el parrillero de la motocicleta, le propinó dos balazos a uno de los hombres que quiso evitar el flagelo, quedando herido de gravedad en el suelo. Los motorizados antes de huir amenazaron a las demás personas que se encontraban ahí.

Según el comandante de la Policía general Luis Humberto Poveda, el herido tiene 55 años aproximadamente y presenta dos impactos de bala en el tórax, por lo que fue auxiliado y transportado en una ambulancia hasta la clínica Madre Bernarda, donde ingresó a cirugía para tratar de salvarle la vida.

Por su parte, la otra persona que resultó afectada se encuentra fuera de peligro, pues, al parecer, recibió una herida en uno de sus brazo, sin embargo, está bajo observación médica.

Igualmente, las autoridades manifestaron que este hecho se está investigando para dar con la ubicación de los sujetos responsables de este acto delincuencial.

A raíz de esto, algunos de los habitantes del barrio, manifestaron que los presuntos ladrones tienen azotado el lugar y, al parecer, hacen la cacería a las personas que llegan a esperar el transporte en ese lugar.