La celebración de los 211 años de Barranquilla se inició desde este sábado en la cuarta etapa del barrio Ciudadela 20 de Julio con la entrega del parque Pequeños Gigantes, el cual se consolida como un espacio para promover el entretenimiento, hábitos saludables, el juego y disfrute sin barreras ni límites.

El alcalde Alejandro Char indicó que 'por partida doble les cumplimos, con parque y vía. Además, es un proyecto que beneficia a una población que estaba olvidada, pero hoy estamos reconociendo. El 30 de marzo se firmó el acuerdo distrital y seis días después la Alcaldía está cumpliendo con los niños neurodiversos'.

El mandatario distrital también expuso que se adelantó una 'inversión importante' en alumbrado público, lo cual 'va a ayudar mucho a este sector con la seguridad. Aquel parque de piedra, oscuro, donde pasaban muchas cosas de noche, ya será un lugar de luz para las familias que viven acá. Ahora todos nuestros hijos, con cualquier discapacidad, tienen espacios en los parques, por eso los parques de Barranquilla son los mejores del mundo'.

Ena Díaz, representante de la comunidad, destacó que 'este es un día que quedará impregnado en la mente y corazones de los niños; para nosotros es un regocijo decir que hemos logrado uno de los tantos objetivos que nos hemos propuesto. Hoy el parque Pequeños Gigantes es el inicio de un gran trabajo por hacer, los invito a tener sentido de pertenencia, a cuidar el parque porque es de todos'.

A su turno, Mariana Martínez, una de las niñas que esperaba con alegría la entrega del parque, agradeció la finalización de las obras: 'En nombre de nuestra comunidad y de los niños y niñas de nuestra ciudad, le agradezco por estar aquí, por entregarnos este maravilloso regalo, sepa que lo vamos a cuidar y utilizar de la mejor manera. Muchas gracias y que viva el parque Pequeños Gigantes'.

Algunos detalles

Son aproximadamente 6.126 personas las que podrán disfrutar de esta obra, que hace parte del programa Todos al Parque, y que, de los más de 300 espacios entre parques, plazas, bulevares y zonas verdes en toda la ciudad, ha recuperado 55 en la localidad Metropolitana, lo que equivale a un total de 267.114 metros cuadrados en el sector.

El parque, ubicado en la calle 46C con carrera 16 Sur, tiene una extensión de 1.279 metros cuadrados, en el que el Distrito -junto a la comunidad- diseñó los espacios que hoy le permiten a los ciudadanos contar con: cancha múltiple, juegos infantiles, gimnasio biosaludable, plazoleta, andenes y senderos.

También cuenta con amplias zonas verdes con un área de 203 metros cuadrados de paisajismo entre especies de wedelia, mangle verde, ave del paraíso, lengua de suegra y grama.

Asimismo, se realizó una inversión de más 287 millones de pesos en la instalación de luminarias tipo led, que le representará al sector más iluminación y, por ende, más seguridad en las noches.

Además, se logró la rehabilitación de 400 metros cuadrados de vías que se encontraban en malas condiciones, afectando la correcta movilidad y accesibilidad al sector. '¿Qué gracia tiene que inauguremos un parque si la vía está en mal estado?, les cumplimos y por partida doble', afirmó el alcalde, despidiéndose con el anuncio de la pavimentación de las calles 18 Sur, desde Murillo hasta la 46C y la 15 Sur en el sector Domingo Marino.

Espacios neurodiversos

Cabe anotar que, en cumplimiento del acuerdo 0004 de 2024, por medio del cual se dictan directrices para la implementación de adecuaciones y mobiliarios inclusivos para niños, niñas y adolescentes con trastornos del neurodesarrollo, neurocognitiva, motoras y sensoriales, el Distrito hace la entrega del parque Pequeños Gigantes con dotación pensada para la población neurodiversa.

En este escenario se instalaron juegos sensoriales para niños con discapacidad intelectual, así como losetas táctiles para personas con discapacidad visual y rampas de acceso para personas con movilidad reducida.

La iniciativa, que fue liderada por el concejal Juan José Vergara, plantea la habilitación de mobiliario para garantizar que menores en condición de discapacidad puedan acceder a dichos espacios. De esta manera se impactará de manera positiva a menores autistas, con síndrome de Down, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, parálisis cerebral, sordos y ciegos, entre otros.

'En las visitas a mis amigos en los barrios, me encontraba con madres preocupadas porque no encuentran en la ciudad, parques que les permitan tener acceso a juegos y recreaciones que garanticen la dignidad y participación activa de sus hijos con la comunidad', aseguró el cabildante.

Cabe destacar que en sus obras públicas, el Distrito de Barranquilla ha venido implementando infraestructuras inclusivas. Para el caso de los parques de la ciudad, todos cuentan -al menos- con rampas de acceso para que las personas en condición de discapacidad puedan disfrutar de los diferentes espacios. Otro elemento inclusivo en estos espacios son las losetas táctiles en otros parques de la ciudad.