El director encargado de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade, confirmó este jueves que a pocas horas de la audiencia que definirá la caducidad del contrato con Navelena, la firma brasileña reanudó conversaciones con Power China para una posible cesión del proyecto.

En declaraciones entregadas a BluRadio, el funcionario expuso que, de mostrar interés para quedarse con el proyecto, Power China tendría plazo de una semana para mostrar el cierre financiero de la obra.

Según Andrade, lo anterior significa que hay una pequeña posibilidad de que la cesión se dé, 'por lo cual nos aseguraríamos de que cumplan con los mismos requerimientos exigidos a Navelena y que podamos tener un cierre inmediato, porque ya no hay más plazos para el cierre financiero', sostuvo.

Esta información se registra cuando Cormagdalena estaría a punto de declarar la caducidad del contrato, además del cierre financiero, por múltiples incumplimientos en el dragado del río que también ocasionaron en una millonaria sanción que supera los 910 millones de pesos.

Andrade recordó que: 'Se han detectado un incumplimiento en los niveles de profundidad en la zona del mar y el Puente Pumarejo, hemos identificado seis puntos donde la profundidad no está cumpliendo con las especificaciones que debemos tener en el contrato'.

De acuerdo con el cronograma, la audiencia de caducidad del contrato de Navelena s cumplirá este jueves. Se contemplan los siguientes escenarios: Lograr un acuerdo con Power China y ceder el contrato para empezar aleje curar las obras en unos tres meses.

De llegarse a declarar la caducidad, Invías y Ecopetrol deben iniciar obras de mantenimiento y se procede con un nuevo proceso licitatorio que tardaría alrededor de doce meses.