Gremios reiteran necesidad de nombrar comisionados en propiedad en la Creg

También sostuvieron que se debe establecer la regulación de comunidades energéticas, así como reglamentar los esquemas para viabilizar la entrada de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.

Sobre este último punto reconocieron que “esto incluye la adopción de medidas urgentes dentro del primer mes posterior a la emisión de dicha resolución, cuyo plazo vence la próxima semana”.

Explicaron, además, que aunque algunos temas han tenido “importantes avances”, la solución definitiva se encuentra pendiente y requiere del “análisis independiente, técnico, imparcial y objetivo” de los comisionados en propiedad.

“La no definición de los asuntos regulatorios pone en riesgo la prestación y calidad de los servicios públicos de energía y gas, ya que, sin estas decisiones, entre otras, no hay certidumbre sobre la entrada de proyectos que se requieren para garantizar el servicio en ciertas regiones del país, y se promueven discusiones no deseables para el usuario final y el sector energético en general”, agregaron.