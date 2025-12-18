Por trabajos de emergencia al interior subestación Sabanalarga, la empresa Transelca anunció varios cortes de energía en los municipios del Atlántico.

La medida se efectuará entre el desarrollo de las obras de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

En ese sentido, durante los trabajos estarán sin suministro de energía Luruaco, Repelón, Rotinet, Arroyo de Piedra, Molineros, La Peña, Colombia, Isabel López, San Juan de Tocagua, La Puntica, Pendales, Cien Pesos, Santa Cruz, Los Límites, y Agencia de Desarrollo Rural.

Además, las estaciones de bombeo de Repelón, Manatí, Carreto, Santa Lucía, Algodonal, Suan, Campo de la Cruz, Candelaria, Bohórquez, Ponedera, Cascajal, Martillo, Puerto Giraldo, Santa Rita, Leña, La Retirada y la Vía Ponedera – Palmar de Varela.

A su vez, la compañía informó que una vez concluyan los trabajos se reestablecerá el servicio de manera gradual en cada sector.