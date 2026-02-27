El sistema masivo de transporte del Distrito, Transmetro, anunció este viernes que desde la próxima semana se retomará la circulación de dos rutas, para atender la alta demanda de pasajeros que se desplazan entre Barranquilla y el municipio de Soledad.

“Con el fin de atender la demanda de usuarios en las horas pico de la mañana y de la tarde, a partir de este lunes 2 de marzo, Transmetro reactiva los servicios troncales expresos R40 y S40, que se dirigen hacia la estación Joe Arroyo y el Portal de Soledad, respectivamente”, señaló la entidad.

La ruta R40 que sale de la estación Pacho Galán, operará de 5:30 a.m. a 8:00 a.m. Por su parte, el servicio S40 operará de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. saliendo de la estación Joe Arroyo: “Ambas rutas prestarán servicio únicamente en días hábiles”.

Al tratarse de servicios expresos, las rutas realizarán paradas únicamente en estaciones estratégicas, permitiendo un desplazamiento más ágil para los usuarios.

“R40 realizará paradas en las estaciones: Pacho Galán, Pedro Ramayá, Buenos Aires, La Catedral, Alfredo Correa de Andréis, Esthercita Forero y Joe Arroyo”.

En sentido contrario, la ruta “S40 realizará paradas en las mismas estaciones, en orden inverso, finalizando su recorrido en el Portal de Soledad de la siguiente manera: Joe Arroyo, Esthercita Forero, Alfredo Correa de Andréis, La Catedral, Buenos Aires, Pedro Ramayá, Pacho Galán y Portal de Soledad”.

la empresa manifestó que para “dudas o inquietudes con relación a la programación y recorrido de las rutas, los usuarios pueden consultar en la Línea de Atención al Cliente 320 635 9257 o en las redes sociales del Sistema @transmetrobaq”.

Es de recordar que estas rutas fueron suspendidas oficialmente por Transmetro desde el 30 de octubre de 2023, entre otras cosas, por la falta de buses para operar en las horas de mayor demanda. Sin embargo, ante la renovación de la flota ya se cuenta con los suficientes vehículos para atender la demanda.