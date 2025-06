Barranquilla se unirá a la ‘Marcha del silencio’ que fue convocada por precandidatos presidenciales para pedir por la salud del senador y aspirante a la Presidencia Miguel Uribe y en rechazo a la violencia.

El próximo domingo 15 de junio a las 9 de la mañana, los ciudadanos se concentrarán en la plaza de la Paz y a las 10 a.m. se oficiará una misa en la Catedral Metropolitana María Reina.

Posteriormente se llevará a cabo una caminata en silencio en la zona aledaña a la Catedral como una manifestación de unión y solidaridad con el precandidato, su esposa, hijo y demás familiares.

Al final de la caminata se realizará una oración para elevar las plegarias por la salud del congresista.

Algunos senadores de la región Caribe hicieron un llamado en sus redes sociales para que los barranquilleros se unan en esta acción solidaria. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, señaló en su cuenta de X: “Sigamos orando unidos por la salud y vida del senador Miguel Uribe Turbay. Los esperamos este domingo a las 9:00 a.m. en la catedral María Reina y Auxiliadora de Barranquilla en la misa que se oficiará para pedir por su pronta recuperación”, señaló Cepeda.

Añadió que “los violentos no le van a ganar a la entereza y a los deseos de los colombianos por vivir en paz y con seguridad”.

Sigamos orando unidos por la salud y vida del senador Miguel Uribe Turbay.



Los esperamos este domingo a las 9:00 a.m. en la catedral María Reina y Auxiliadora de Barranquilla en la misa que se oficiará para pedir por su pronta recuperación.



Los violentos no le van a ganar a la… pic.twitter.com/3UPlNApSCz — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) June 13, 2025

Por su parte, el senador Mauricio Gómez Amín extendió la invitación y, además, citó un versículo: “‘Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.’ — Mateo 18:20″.

“Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” — Mateo 18:20



El próximo domingo, todos unidos en oración por la salud del senador Miguel Uribe. pic.twitter.com/SZq59Ew4Dl — Mauricio Gómez Amín (@MauricioGomezCO) June 13, 2025

Así mismo, el senador del Centro Democrático Carlos Meisel anunció que estuvo acompañando a Miguel Uribe en la clínica, pero por situaciones familiares no podrá asistir a las marchas convocadas en el país.

Después de visitar a Miguel y cumplir mis labores en el congreso, vuelvo a acompañar a mi hija en su exitoso proceso de recuperación.

No podré estar en las marchas convocadas, pero los acompañaré con el corazón y en cada oración. — Carlos Meisel (@carlosmeiselv) June 13, 2025

‘Marcha del silencio’ en Colombia

En las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y otras, cientos de ciudadanos se unirán a la ‘Marcha del silencio’. En la capital del país el punto de encuentro es el Parque Nacional.

“En Bogotá, a las 9:00 de la mañana en el Parque Nacional, estaremos informando en todas las regiones del país porque Colombia no se rinde y no se arrodilla, basta ya a los violentos. Viva la vida de Miguel Uribe Turbay y de todos los colombianos. No al terrorismo”, dijo Paloma Valencia.

En Miami también saldrán los colombianos a las calles para unirse a este clamor por la salud del precandidato presidencial.

Estas son todas las ciudades que participarán de la convocatoria el próximo domingo 15 de junio.