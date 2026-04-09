La Oficina de Pasaportes en Barranquilla se encuentra “paralizada” debido a fallas en el sistema tecnológico que soporta los trámites, lo que impedido la atención de citas para la expedición de este documentos.

Un equipo periodístico de EL HERALDO pudo conversar con varios usuarios que expresaron su preocupación por la situación, en especial, porque no se vislumbra una solución.

Marianita McCausland fue una de las usuarias que ha sido afectada por esta situación. La mujer llegó en la mañana de este miércoles hasta la sede de la Oficina de Pasaportes y se encontró con la sorpresa de que no pudo ser atendida.

Leer más: Sena Atlántico ofrecerá oportunidades de empleo para conmemorar el Día de las Víctimas

“Tenía la cita a las 11:30, pero el sistema está caído. Me dijeron que me avisaban por correo para una nueva cita. Voy a viajar pronto y tengo que estar pendiente del pasaporte”, dijo.

Por su parte, otra usuaria identificada como Yoli manifestó su inconformidad por la situación: “Nos gestionaron muy mal. No hay sistema desde el lunes. Estamos esperando a ver qué nos comunican por correo”.

El panorama mantiene en expectativa a los usuarios en Barranquilla y el Atlántico. Aseguraron que se encuentran a la espera de que el sistema sea restablecido para poder adelantar sus trámites y acceder al servicio con normalidad.

Situación a nivel nacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado, en el cual expuso que la suspensión temporal del servicio a nivel nacional tiene relación con la detección de intermitencias en la plataforma SITAC, sistema utilizado para la expedición de pasaportes y la apostilla de documentos.

De acuerdo con la Cancillería, las fallas comenzaron a presentarse desde el martes, lo que llevó a iniciar una intervención técnica en la plataforma con el fin de restablecer su funcionamiento.

Leer más: Barranquilla, Ciudad Árbol por sexto año consecutivo

Según el comunicado oficial, “la Dirección de Gestión de Información y Tecnología ha iniciado una intervención técnica profunda” para corregir las fallas. Asimismo, la entidad advirtió que durante este proceso el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento mientras se realizan ajustes estructurales.

La Cancillería explicó que estas labores buscan optimizar el rendimiento de la plataforma y garantizar un sistema “ágil, robusto y acorde a los estándares de calidad”, teniendo en cuenta que se trata de una herramienta clave para la prestación de servicios a la ciudadanía.

Le puede interesar: Gobernación del Atlántico entrega nuevo Centro de Vida a 150 adultos mayores de Repelón

Además, indicó que el equipo técnico trabaja para normalizar el servicio en el menor tiempo posible, aunque no se ha informado una hora exacta para la reactivación total del sistema.

Nuevo esquema

Desde el primero de abril entró en vigencia el nuevo esquema de expedición del pasaporte. Este nuevo documento incluye detalles tecnológicos y de lectura electrónica, tintas metálicas y hasta microchips de última generación que incluyen información personal de los pasajeros. Además, su diseño físico incorpora representaciones artísticas de paisajes y símbolos que destacan la riqueza cultural del país.

Esta iniciativa se realiza mediante una colaboración entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprimerie Nationale de Francia, con el objetivo de garantizar la producción de pasaportes durante los próximos 10 años.

Leer más: En Villa Rosa se inaugura monumento en honor a las víctimas del conflicto armado