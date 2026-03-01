El alcalde Alejandro Char visitó el barrio La Pradera para dar inicio oficial a las obras de canalización del arroyo que durante años ha generado emergencias por inundaciones y problemas de salubridad en la zona.

Durante el acto simbólico de colocación de la primera piedra, el mandatario confirmó que esta intervención no solo busca mitigar el riesgo de desbordamientos, sino que también permitirá recuperar el espacio para el disfrute comunitario. Una vez finalicen los trabajos hidráulicos, el área será cubierta y convertida en un parque lineal, con iluminación y zonas adecuadas para el encuentro ciudadano.

El proyecto contempla la canalización de 405 metros lineales mediante la construcción de un box culvert en concreto reforzado. La estructura iniciará con un ancho de 4,5 metros y 1,5 metros de altura, y se ampliará progresivamente hasta alcanzar los 11 metros de ancho, manteniendo la misma altura. La intervención se desarrollará desde la carrera 31 con calle 123 hasta la carrera 38.

“Ustedes se imaginan si hacemos un parque bien lindo a todo lo largo, bien iluminado, podríamos tener más allá de una solución hidráulica. Un parque para la diversión de todos ustedes, para el esparcimiento, para que pasen rico, para que se encuentren con los vecinos y para que se valorice el sector”, dijo el mandatario.

Según explicó el alcalde, la obra representa una solución integral: además de resolver un problema histórico de manejo de aguas, se generará un nuevo espacio público que aportará a la calidad de vida y a la valorización del sector.

“No se trata solo de canalizar, sino de transformar este entorno en un lugar seguro y agradable para las familias”, expresó ante los asistentes.

Waldimiro Simanca Vázquez, residente de toda la vida en La Pradera, destacó que la obra pondrá fin a las constantes inundaciones y a la acumulación de basura que obstruía el paso del agua, provocando malos olores y proliferación de mosquitos.

“Es un alivio para todos. Aquí sufríamos cada vez que llovía fuerte”, comentó.

Se estima que cerca de 12.000 personas se beneficiarán directamente con esta intervención. Al cierre del evento, el mandatario hizo un llamado a la empresa constructora para que priorice la contratación de mano de obra local, con el fin de dinamizar el empleo y garantizar el sentido de pertenencia de la comunidad frente al proyecto.

Con esta obra, la Administración distrital busca avanzar en la mitigación de riesgos, mejorar el entorno urbano y ofrecer nuevas oportunidades de integración social en uno de los sectores más tradicionales de la ciudad.