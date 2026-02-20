Durante su intervención en el Consejo de Seguridad Ministerial, que se desarrolló este viernes en las instalaciones de Cacom en Malambo, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, pidió al Gobierno nacional que entregue respuestas concretas sobre el alcance de los diálogos de paz urbanos con la estructuras criminales de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, ante el incremento de hechos violentos asociados a disputas entre ambas bandas.

“Lo que hoy estamos viendo no es simplemente un problema de seguridad ciudadana. Estamos enfrentando crimen organizado, disputas violentas entre bandas que se están cobrando vidas cada semana. Por eso es necesario evaluar hasta qué punto los actuales diálogos están siendo eficaces. El país necesita claridad. Nuestra gente necesita claridad”, afirmó el mandatario.

Verano también cuestionó que, mientras se adelantan conversaciones con estructuras criminales, continúen registrándose homicidios derivados de ajustes de cuentas: “¿Cuál es el rumbo de esos diálogos? ¿Qué acciones concretas se están tomando para evitar que estos procesos se traduzcan en más violencia y en más miedo para nuestros ciudadanos?”, planteó.

En esa misma línea, el gobernador puso sobre la mesa la preocupación por el alto porcentaje de capturas que no terminan en medidas efectivas de aseguramiento.

“El 93% de las capturas por porte ilegal de armas terminan en libertad. Estamos hablando de un sistema donde la mayoría de las capturas en flagrancia no derivan en una reclusión efectiva. Eso golpea la moral de la Fuerza Pública, genera frustración en la ciudadanía y debilita la confianza en la institucionalidad”, advirtió.

Posteriormente, el mandatario destacó que, pese a este contexto nacional complejo, el Atlántico viene cumpliendo con su responsabilidad institucional mediante una inversión histórica en seguridad.

“En el Atlántico estamos haciendo la tarea. No estamos esperando a que las soluciones lleguen solas. Hoy ejecutamos una inversión cercana al 1 billón de pesos para fortalecer a la Fuerza Pública que opera en nuestro departamento”, señaló.

Agregó que “estos recursos se han destinado a la construcción y mejoramiento de estaciones de Policía, dotación de movilidad, fortalecimiento tecnológico, comunicaciones e inteligencia, con el objetivo de mejorar la capacidad de reacción frente al delito. “Es una apuesta integral por la seguridad de nuestra gente”.

Finalmente, el líder de los atlanticenses reconoció el respaldo del Ministerio del Interior en el fortalecimiento del sistema CIDES (SIES) y destacó los resultados de la prueba de concepto implementada durante la Batalla de Flores de Santo Tomás.

“El acompañamiento del Ministerio ha sido fundamental para robustecer nuestro sistema tecnológico. La prueba realizada demostró que las cámaras, la analítica y los sistemas inteligentes sí ayudan a prevenir el delito y a mejorar la reacción de las autoridades. Ese es el camino: inversión, tecnología y articulación institucional”, concluyó Verano.

Posición del Gobierno

Ante estos cuestionamientos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que, aunque el Gobierno nacional está en diálogos con estructuras organizadas al margen de la ley, se tomarán las acciones pertinentes para contrarrestar la violencia en el territorio.

“No vamos a tolerar que estos criminales influyan en las elecciones o en la seguridad del departamento”, aseveró.