Con el desfile Salvaguarda y Niños en Carnaval, la alegría de los pequeños herederos de la tradición se tomará la calle 84 a partir de las 9:00 a. m.

Esta importante vía se convertirá en un espacio para el disfrute de toda la familia, contagiando a grandes y chicos con la energía de ese legado ancestral.

Cerca de 100 expresiones entre grupos folclóricos y disfraces colectivos, harán parte de este desfile del Carnaval de la 84, organizado por la Fundación de Arte y Folclor del Atlántico (Fayfa), con el propósito de fortalecer la tradición cultural.

Soley del Castillo, directora de Fayfa, destacó que “cada lunes de Carnaval nos encargamos de que los más pequeños tengan ese espacio exclusivo durante los días centrales de la fiesta, porque ellos también merecen que su disciplina, esfuerzo y dedicación para ensayos y adquisición de vestuario por parte de sus familias, tenga mayor visibilidad durante estas fechas”.

El recorrido inicia en la calle 84 con carrera 47, sigue por toda la calle 84 hasta la carrera 64 y finaliza en el parque de la Electrificadora, donde los pequeños disfrutarán de una jornada recreativa.