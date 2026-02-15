En los municipios se vive el Carnaval durante este lunes con dos grandes celebraciones que enaltecen las tradiciones del sur y la zona costera del Atlántico. Se trata de la la III Gran Parada del Sur, en el municipio de Manatí, y el Festival y Reinado Intermunicipal de la Palma Amarga, en su versión 31, en Piojó.

Estas plataformas se convierten en el cierre del recorrido de la Ruta de la Tradición del Carnaval del Atlántico, ‘Donde todo comenzó’, una apuesta cultural de la Gobernación del Atlántico que durante la temporada carnestoléndica llegó a 15 municipios exaltando las expresiones patrimoniales, el folclor y la identidad del departamento.

Desde la administración departamental se ha destacado que estas celebraciones hacen parte de la política de fortalecimiento cultural, mediante un trabajo articulado entre la administración departamental y municipales que reafirman el compromiso con la salvaguardia del patrimonio cultural y el impulso a los procesos comunitarios que hacen del Carnaval del Atlántico una expresión viva de identidad y memoria colectiva.

La Gran Parada del Sur

En Suan, este lunes se vivirá la III versión de la Gran Parada del Sur 2026, un evento organizado por la Alcaldía y que nació en 2024 para rescatar y fortalecer las tradiciones del cono sur del Atlántico.

El secretario de Cultura, Pablo Oliveros, señaló que el desfile iniciará a las 4:00 p. m. desde el Polideportivo Municipal y finalizará en el parque del barrio El Paso. El evento contará con la presencia de reinas del Carnaval de los municipios del Atlántico y delegaciones de cuatro departamentos de la Costa Caribe.

“Este año participarán 85 grupos folclóricos entre danzas tradicionales, músicos, disfraces, reinas municipales de Sabanalarga, Campo de la Cruz, Sabanagrande, Suan, Puerto Colombia, Galapa, Candelaria, Luruaco, Repelón, Baranoa, Barranquilla, Soledad y los corregimientos de Rotinet, Compuertas y Villa Juana. Asimismo, en representación de Bolívar estarán los municipios de Calamar, San Cristóbal, Soplaviento y Arenal; del Magdalena asistirán de El Peñón y Salamina; y grupos folclóricos del Cesar”, detalló el funcionario.

Al finalizar el desfile, en el parque del barrio El Paso, una gran tarima será escenario de las presentaciones de la Escuela de Música de la Casa de la Cultura de Manatí, Los Betos, Farid Ortiz y Jader Tremendo.

Se premiará a los grupos participantes en tres categorías fantasía, tradición y cumbia. También se reconocerán los mejores disfraces colectivos e individuales.

Se estima la asistencia de 18.000 personas entre visitantes, locales, danzantes y promotores culturales, lo que generará un impacto significativo en la economía local, fortaleciendo tanto el sector formal como el informal y posicionando a Manatí como un punto clave en el mapa cultural del Caribe colombiano.

La alcaldesa de Manatí, Yaneris Acuña, destacó que esta tercera versión reafirma el compromiso del municipio con la cultura y el desarrollo social.

“La Gran Parada del Sur es un sueño que hoy se consolida como patrimonio vivo de nuestro pueblo. Agradecemos al gobernador, Eduardo Verano por su respaldo permanente a Manatí, especialmente por el apoyo en infraestructura cultural, que hoy se refleja en la reciente remodelación y dotación de nuestra Casa de la Cultura Mahabana, espacio que fortalece los procesos artísticos y formativos de nuestros niños y jóvenes y donde la Gobernación destino $1.330 millones para este proceso”, expresó la alcaldesa.

Parada en Piojó

En el municipio de Piojó, sus habitantes se vestirán de gala porque no celebrarán solo una fiesta, sino su memoria viva, su herencia y su identidad que los identifica como seres de corazón abierto y el alma festiva en la versión 31 del Festival y Reinado Intermunicipal de la Palma Amarga.

Este festival es organizado por Fundación Cultural de la Palma Amarga, Funcupalmapiojó, dedicada a salvaguardar la tradición, gastronomía y artesanías derivadas de la palma amarga. El evento cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Piojó y la Gobernación del Atlántico.

El coordinador de Cultura de Piojó, Dayro Torregoza, señaló que 55 grupos folclóricos, entre danzas, cumbiambas y comparsas llegarán desde los rincones del departamento para encontrarse en un mismo sentir, llenando las calles de color y alegría al son de la música autóctona.

“El recorrido festivo iniciará con un gran desfile y batalla de flores a partir de las 2:00 de la tarde. Será presidido por la reina del Carnaval de Piojó, María Andrea Trout Villanueva, y las reinas intermunicipales del departamento, quienes recorrerán las calles desde el barrio Villa Ledys hasta la cancha Las Piñuelas, y culminará con la elección y coronación de la nueva reina de la Palma Amarga, guardiana del legado cultural de nuestro municipio”, señaló Torregoza.

La noche se vestirá de música y sentimiento con la presentación de Diego Daza, Rolando Ochoa, Dolcey Gutiérrez Junior, Yerick Rey y la Banda Juvenil de Piojó.

El alcalde de Piojó, Fernando Tejera, destacó que el Festival y Reinado Intermunicipal de la Palma Amarga es la principal celebración del municipio y un escenario clave para fortalecer las expresiones culturales que identifican al pueblo piojonero.

“Esta festividad preserva ritmos tradicionales como el porro y el fandango, dinamiza la economía local, promueve el turismo y exalta la palma amarga como símbolo patrimonial, reconociendo el trabajo de hacedores, matronas y artesanos que mantienen viva la tradición. Agradecemos el respaldo de la Gobernación del Atlántico, que hace posible seguir salvaguardando nuestra cultura”, manifestó el mandatario local.

María Andrea Trout Villanueva, reina del Carnaval de Piojó, extendió una invitación llena de sabor y alegría a atlanticenses y turistas. “Déjense conquistar por la dulzura del Festival y Reinado Intermunicipal de la Palma Amarga, una celebración que exalta la belleza natural de sus paisajes, la calidez de su gente y la riqueza cultural de su municipio”.

Se dinamizó la economía

La Gobernación del Atlántico fortaleció, en el 2026, la Ruta de la Tradición del Carnaval del Atlántico con 15 eventos como una estrategia cultural que transformó territorios, impulsó la economía local y generó oportunidades de desarrollo social y turístico en los municipios del departamento.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, destacó que cada desfile, festival y encuentro folclórico representó oportunidades reales para artesanos, músicos, danzantes, gestores culturales, emprendedores, comerciantes y hoteleros, fortaleciendo los pequeños negocios y generando ingresos para cientos de familias.

“El Carnaval del Atlántico se consolida cada año como plataforma de crecimiento turístico y sostenible, posicionando a los municipios como destinos atractivos y proyectando al Atlántico como referente cultural del Caribe colombiano”, destacó Verano.

Finalmente, el mandatario reiteró que la Ruta de la Tradición deja un mensaje claro: “Invertir en cultura es invertir en desarrollo social y económico. Nuestro compromiso es y será continuar fortaleciendo estas expresiones que generaron empleo, promovieron el talento local y preservaron la identidad que nos hace sentir orgullosamente atlanticenses”.

El secretario de Cultura y Patrimonio del Atlántico (e), Jorge Ávila, destacó que el gobierno departmaneta cumplió con la Ruta de la Tradición 2026.

“Acompañamos 15 eventos trabajando de la mano con las alcaldías, los grupos folclóricos, los gestores culturales y las comunidades. La Gobernación apoyó, a través del Portafolio de Estímulos del Carnaval del Atlántico 2026, a 20 eventos ganadores en la modalidad de Eventos de Gran Formato, 22 en la modalidad de Transferencia de Saberes, 38 en la modalidad de Organización Comunitaria, 104 Hacedores Portadores de la Tradición y otorgó 2 premios en la modalidad de Maestros del Carnaval del Atlántico, para un total de 200 apoyos económicos que fortalecen y consolidan las tradiciones del patrimonio cultural e inmaterial del Carnaval del Atlántico”, puntualizó Ávila.