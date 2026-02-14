En medio del ambiente festivo que envuelve a la ciudad, la primera dama de Barranquilla, Katya Nule, celebró el desarrollo de la Batalla de Flores 2026 y resaltó el papel fundamental de los artistas, hacedores culturales y participantes que hacen posible la fiesta más importante del país.

Nule calificó la celebración como “una maravilla”, asegurando que cada evento ha estado a la altura de las expectativas y destacando la calidad de las comparsas, cumbiambas y agrupaciones folclóricas. “Todo el mundo que participa en el Carnaval se está poniendo la diez y esto es una belleza”, expresó, al referirse al compromiso colectivo que se refleja en los desfiles y actividades.

La primera dama también hizo énfasis en el valor del Reinado Popular, iniciativa que –según explicó– ha contado con acompañamiento institucional a través de procesos formativos. Indicó que las participantes han recibido apoyo en aspectos como vestuario, baile y preparación integral, con el objetivo de fortalecer su rol como representantes culturales en los barrios.

“Ellas son las embajadoras de nuestro carnaval en todos los barrios de Barranquilla”, afirmó, subrayando que el reinado no solo es un certamen, sino una plataforma de liderazgo comunitario y promoción de la identidad cultural.

Con una programación que convoca a miles de personas y mantiene viva la tradición, el Carnaval de Barranquilla 2026 continúa consolidándose como una vitrina de talento, inclusión y orgullo barranquillero, donde la cultura popular es protagonista y motor de integración social.