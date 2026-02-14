El alcalde de Alejandro Char celebró el desarrollo de la Batalla de Flores y destacó el ambiente de alegría y tradición que se vive en el Carnaval de Barranquilla.

Durante su presencia por el desfile, el mandatario aseguró que la fiesta avanza con total éxito y en medio de una masiva participación ciudadana.

“Divino, divino todo. De la Guacherna para acá, esto ha sido un mar de cariño, de danza, de tradición. Estamos todos muy felices”, expresó.

Char resaltó la energía de los grupos folclóricos, comparsas y hacedores del carnaval, quienes llenaron la Vía 40 de color, música y coreografías que reflejan la identidad cultural de Barranquilla. “La gente que baila lo hace espectacular. Es un mar de cultura y tradición”.

El alcalde también subrayó que el carnaval no solo es una celebración cultural, sino un espacio de integración que fortalece el orgullo barranquillero y proyecta a la ciudad ante el país y el mundo.

Asimismo, extendió la invitación a propios y visitantes a seguir disfrutando de la programación con responsabilidad.

Cabe precisar que la Batalla de Flores, evento que marca el inicio oficial de las carnestolendas, continúa consolidándose como uno de los espectáculos más esperados y representativos de la fiesta más grande de Colombia.

Según estimaciones de la Alcaldía distritaly la Cámara de Comercio, con el carnavalse están generando alrededor de 193.000 puestos detrabajo directos e indirectosy proyectando un movimiento económico superior a los $840.000 millones.

Para esta edición, se abrió convocatoria para vincular a 3.800 personas en logística y operación, fortaleciendo el ecosistema laboral cultural y de servicios. Detrás de cada desfile, concierto y evento masivo hay costureras, diseñadores, técnicos de sonido, electricistas, transportadores, vendedores, artistas, gestores culturales, personal de seguridad y trabajadores del sector hotelero y gastronómico que encuentran en esta temporada una oportunidad concreta de ingresos y proyección.