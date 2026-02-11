Un proyecto de ley, por medio del cual se propone aumentar los honorarios de los defensores públicos del país, fue radicado ante la Cámara de Representantes para su primer debate este mes de marzo.

Según el documento al que tuvo acceso EL HERALDO, los honorarios de estos funcionarios serán equiparados de manera progresiva al salario de los fiscales, así como también sus prestaciones legales y demás componentes remunerativos.

Esta equiparación aplicará para todos los defensores públicos independientemente de su área de actuación (penal, disciplinaria u otras asignadas por la ley).

Por otro lado, este trámite se efectuará de manera progresiva y ordenada, por conducto del Ministerio de Hacienda, que deberá incluir en las leyes anuales de presupuesto las apropiaciones necesarias para incrementar los honorarios de los defensores públicos gradualmente hasta alcanzar la paridad total con los fiscales en un plazo máximo de tres años contados a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Cabe resaltar que este plan de ajuste salarial deberá iniciarse en el próximo presupuesto fiscal subsiguiente a la promulgación de la presente ley. En caso de que la disponibilidad.