Tras una visita de seguimiento a las obras de mantenimiento y mejoramiento del aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado en Soledad y que opera para la ciudad de Barranquilla, la Veeduría Ciudadana, conformada por varios gremios, dio a conocer que esta semana se vinculó a una nueva firma de ingeniería para culminar las obras complementarias del lado tierra en la terminal.

A través de un mecanismo que contempla la cesión parcial del 50% del contrato, la nueva firma deberá cumplir con el cronograma de entrega de cuatro obras en puntos críticos del aeropuerto.

En primer lugar, una de las solicitudes hechas fue avanzar en la ejecución de la nueva sala de entrega de equipajes de vuelos nacionales que incluye escalera eléctrica, ascensor y bandas transportadoras de maletas, la cual debe entrar en operación a partir del 29 de mayo de 2026.

De igual manera, la ejecución de obras en las salas 2 y 3 del muelle internacional tienen que avanzar para su puesta en funcionamiento desde el 20 de junio del presente año.

El cronograma de trabajo también establece que el nuevo ingreso de inmigración, con ascensor y escalera eléctrica, estará en operación para esta misma fecha.

Por su parte, el corredor estéril, área de acceso restringido situada después del puesto de seguridad y hasta la aeronave, separa flujo de pasajeros y garantiza que nadie acceda sin control previo, se encuentra programada para su entrega el 8 de julio de 2026.

Procuraduría anuncia vigilancia preventiva a obras

Para garantizar los derechos de la población, salvaguardar los recursos públicos y vigilar el cumplimiento de las obras en el Cortissoz, la Procuraduría General de la Nación notificó a la Veeduría Ciudadana que dará apertura a un proceso de función preventiva a partir de esta semana al proyecto en la terminal.

La decisión de este órgano de control pretende fortalecer el acompañamiento que viene haciendo la Contraloría General de la República al cronograma de trabajo en el aeropuerto.

De esta manera, la Veeduría Ciudadana, conformada por el Comité Intergremial del Atlántico, la Cámara Colombiana de Infraestructura, CCI Norte, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, y la Asociación Cívica Por Amor a Barranquilla, mantendrá seguimiento al proceso con visitas mensuales al proyecto.