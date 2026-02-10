Desde el gremio de establecimientos nocturnos de Barranquilla se ha lanzado una alerta frente a las afectaciones derivadas por el aumento del salario mínimo y la reforma laboral, las cuales han obligado a nuevos recortes de personal y la parálisis en las contrataciones de cara a la temporada de Carnaval.

Henry Hernández, presidente de la Asociación de Comerciantes Nocturnos de Barranquilla (Asonocturnos), confirmó que algunos negocios en la ciudad han tenido que cambiar drásticamente sus dinámicas para seguir siendo competitivos.

“Si antes contábamos con personal desde las 3:00 p. m., ahora deben entrar a las 7:00 p. m. Ha tocado jugar con los horarios para poder mantener a parte de los trabajadores. Los incrementos nos han llevado a detener las contrataciones, así como en algunos negocios han optado por el recorte de personal”, dijo.

Hernández fue enfático al sostener que otra de las opciones implementadas ha sido la redistribución de la carga laboral: “Un día trabaja un grupo, mientras que otro descansa. Al día siguiente, se intercambia. Esto más que todo durante los fines de semana, que se supone son los días de mayor movimiento para nuestros negocios. Es una dinámica a la que nos iremos adaptando y veremos, al final del día, si nos permite seguir así o si debemos tomar otras medidas”.

De cara a los días de Carnaval, el líder gremial anticipó que habrá contrataciones extras por la alta demanda, pero que son de carácter temporal.

“Son 4 o 5 días a full y tenemos que cambiar la dinámica. Sin embargo, cuando volvamos a la realidad, nuevamente se analizarán los costos. A cada negocio hay que sumarle sus gastos de impuestos, servicios públicos y arriendos”, aclaró.

Aseguró que, pese a los incrementos, se mantendrán los precios al consumidor para seguir siendo competitivos.

“Nosotros tenemos que seguir con el mismo precio en los productos que tenemos para poder seguir en competencia. El problema es que si nos baja ese gasto, nos va a disminuir la utilidad. Pero la misión es mantener al cliente, mandando un porcentaje significativo de la planta de nómina para poder amortiguar el gasto alto”, dijo.

Incremento de ventas

A pesar de la incertidumbre que enfrentan muchos negocios en la ciudad, desde Asonocturnos se espera un incremento en las ventas, en al menos un 35%, por la alta afluencia de visitantes a eventos de Carnaval.

“Hay muchos eventos en la ciudad, eso es algo que viene aumentando cada año y nos beneficia mucho, así que se puede esperar un incremento de hasta más del 35 % por los miles de visitantes que vienen a carnavalear o rematar en los negocios”, dijo.

De esta manera, invitó a la ciudadanía para aprovechar los descuentos y promociones para estas fechas de carnestolendas: “Para los grupos grandes tenemos promociones y regalos, así como otros descuentos”.