La Dirección General Marítima (Dimar) informó que habrá un incremento progresivo del viento y de la altura significativa del oleaje, con los valores máximos previstos entre el martes 10 y el miércoles 11 de febrero de 2026. Por lo tanto, se prevé mar de leva, el cual puede tener una mayor incidencia en la zona sur del litoral Caribe colombiano durante estos días.

Por su parte, en el Golfo de Urabá, informaron que las condiciones se mantendrán moderadas, con oleaje significativo entre 1.9 y 2.4 metros de altura, alcanzando sus mayores valores hacía el miércoles 11 de febrero de 2026.

En los departamentos de Córdoba y Sucre, se presentarán alturas de ola significativas de 2.7 a 3.3 metros, entre el miércoles 11 y jueves 12 de febrero de 2026.

En cuanto a San Andrés y Providencia, estiman que las velocidades de los vientos varían entre 30 y 41 km/h con un oleaje cercano a los 2.0 y 2.3 metros de altura.

En este mismo periodo, el Caribe central registrará las condiciones más intensas con vientos de 46 a 55 km/h y olas de 3.2 a 3.8 metros, mientras que en el sector norte se esperan incrementos más leves de 1.5 a 1.7 metros de altura, principalmente este miércoles.

Adicionalmente, la interacción meteorológica favorecerá precipitaciones persistentes hasta el miércoles 11 de febrero de 2026 en sectores de Córdoba, Sucre, el Golfo de Urabá y la Sierra Nevada de Santa Marta.

En ese orden de ideas, la entidad recomendó al gremio marítimo, y a la población en general, seguir las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades náuticas y recreativas.

De igual forma, sugirieron adoptar las directrices y lineamientos de las autoridades y consultar con antelación los reportes meteomarinos actualizados a través de la página oficial de la entidad: www.dimar.mil.co, en las redes sociales y en el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

Ideam descarta llegada de otro frente frío

En conversación con Santiago Delgado, meteorólogo de turno de la Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el encargado afirmó que no se aproxima un frente frío al territorio colombiano.

Puso de presente que actualmente hay un frente estacionario en las Antillas Menores, alejado del país, sin implicaciones significativas para el territorio continental.

Incluso, pronosticó que se espera tiempo mayormente seco en la región Caribe durante esta semana, con algunas lluvias ligeras en Córdoba y la Sierra Santa Marta. Y agregó que hacia el fin de semana, hay probabilidades de lluvias, especialmente en el centro y sur del Caribe, pero sin indicios de un nuevo frente frío.