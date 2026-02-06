Luego de mesas de trabajo entre la Alcaldía de Barranquilla y representantes de silleros, se definió que el precio oficial del alquiler de sillas para la noche de la Guacherna será de $45.000, con el objetivo de evitar cobros excesivos y garantizar el orden durante el evento.

En los encuentros participaron la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, las inspecciones y voceros del gremio de silleros. Como resultado, para este desfile se otorgaron 1.826 permisos, lo que permitirá un aforo total de 27.390 sillas autorizadas a lo largo del recorrido por la carrera 44.

Para vigilar el cumplimiento de la tarifa y el uso adecuado del espacio público, la Alcaldía dispuso un equipo de 200 funcionarios de la Secretaría de Control Urbano y Espacio Público, quienes verificarán que los silleros cuenten con permisos originales y vigentes, y que no se presenten cobros irregulares a los asistentes.

Asimismo, desde la administración distrital se explicó que este acuerdo también busca proteger a los ciudadanos frente a prácticas abusivas y brindar garantías tanto a los espectadores como a las familias que dependen de esta actividad económica durante el Carnaval.

El valor del alquiler de las sillas llegó a ubicarse alrededor de los $50.000, e incluso se hablaba de una franja entre $40.000 y $50.000. Con este nuevo acuerdo, se fijó una tarifa única de $45.000, beneficiando a más de 1.500 familias que viven de este tradicional negocio y aportando a una Guacherna más organizada y transparente.

