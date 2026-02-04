En medio de la creciente incertidumbre que rodea al sector energético en el país, el Gobierno nacional ha hecho una serie de movimientos para avanzar en la normalización del sistema, en especial, de la Comisión de Regulación de Gas y Energía (Creg) como órgano regulador.

En primer lugar se oficializó la renuncia de Karen Schutt Esmeral al Viceministerio de Energía, cargo que asumió en julio del año anterior. Posteriormente, asumió como experta comisionada de la Comisión de Regulación de Gas y Energía (Creg).

Schutt Esmeral llega a la entidad en reemplazo de Orlando Velandia, quien se encontraba en calidad de encargado y recientemente renunció al cargo de presidente de Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Schutt es administradora de empresas de la Universidad Javeriana y cuenta con estudios de posgrado en gerencia de hidrocarburos, negociación y relaciones internacionales, además de una maestría en negocios internacionales.

Nuevo viceministro de Energía

El Ministerio de Minas y Energía también oficializó el nombramiento de Víctor Paternina como nuevo viceministro de Energía, tras desempeñarse como director de Energía de la misma cartera ministerial.

Paternina es ingeniero electricista egresado de la Universidad del Norte, especialista en Alta Gerencia y en Dirección y Gestión de Proyectos, y cuenta con una Maestría en Administración de Negocios, MBA, de la Universidad de los Andes.

El nuevo viceministro cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector eléctrico, donde se ha destacado por liderar e impulsar grandes proyectos.