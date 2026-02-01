Desde que a las 8:00 de la mañana de este domingo se habilitaron las urnas para la elección atípica de alcalde en Ponedera, la totalidad de los puestos de votación funcionan con normalidad, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La autoridad electoral instaló cinco puestos de votación, uno en la cabecera municipal y cuatro en corregimientos, con un total de 56 mesas. Adicionalmente, en la Institución Educativa Técnica Comercial de Ponedera la entidad cuenta con dispositivos para validar la plena identidad de los electores a través de autenticación biométrica.

En total, 21.118 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en esta nueva elección de alcalde. De estos, 10.468 son mujeres y 10.650 son hombres.

En esta jornada democrática, 260 personas prestan su servicio como jurados de votación (224 titulares y 36 remanentes), quienes fueron debidamente capacitados por la entidad para ejercer dicha función.

Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones atípicas’, seguido de ‘Alcalde Ponedera, Atlántico’ y finalizando con el botón ‘Consulta tu lugar de votación’.

Es de anotar que esta jornada electoral se realizará con base en el Decreto 428 del 5 de diciembre de 2025, expedido por el gobernador Eduardo Verano tras la declaratoria de nulidad de la elección del alcalde Aristarco Romero.

Jaime Hernando Suárez, delegado para asuntos electorales de la Registraduría, explicó que “tenemos todo listo con los funcionarios de la Registraduría que están llegando, inclusive de otras regiones del país diferentes al Atlántico, para tener una elección tranquila y con todas las medidas de transparencia en el municipio”.